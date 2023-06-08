У Акинфеева есть время! Пойдёт на 300 «сухих» матчей в РПЛ?

Минувший сезон стал для Игоря Акинфеева 20-м в РПЛ. И это не единственная юбилейная цифра в статистике голкипера, уже ставшего одной из самых знаковых фигур в истории ЦСКА. На его счету 850 матчей во всех официальных турнирах. 356 из них он отыграл «на ноль». Больше «сухих» матчей только у Петра Чеха, Джанлуиджи Буффона и Икера Касильяса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За этот период времени Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков страны и семь Суперкубков. В ближайшем будущем вратарь может пополнить свою коллекцию ещё одним титулом. 11 июня его команда встретится в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

Рекордсмен РПЛ в самом соку

В этом сезоне Акинфеев доказал, что на пенсию ему ещё рано. Многие выразили мнение, что именно он должен был получить награду лучшему игроку сезона. Акинфеев провёл 29 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 27 голов — меньше только у «Зенита» (20).

Акинфеев отметился 45 сейвами и одним голевым пасом, за который получил приз «Ассист сезона» от РПЛ. В результате он был признан лучшим голкипером чемпионата. Похоже, Игорь ещё не один год будет радовать нас умопомрачительными спасениями и невероятной надёжностью.

Сможет ли Акинфеев достичь планки в 300 «сухих» матчей в РПЛ?

Сейчас на счету Игоря 244 сыгранных «на ноль» встречи в чемпионате России. В минувшем розыгрыше турнира он 10 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Всё бы ничего, но в дальнейшем форма Игоря наверняка будет постепенно ухудшаться. Сам он признавался, что долго играть не планирует.

Месси: если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Саудовскую Аравию.

Хорошо, если Акинфеев проведёт ещё два-три сезона на высоком уровне. За этот период ему вряд ли удастся отыграть «на ноль» более чем 50 встреч. С другой стороны, в этом сезоне ЦСКА стал гораздо сильнее благодаря Владимиру Федотову.

Первая половина сезона у наставника ушла на то, чтобы отладить игровые механизмы. Зато после зимнего перерыва подопечные Федотова набрали отменный ход. За последние 12 туров в РПЛ они уступили только московскому «Спартаку» (1:2) на выезде. Также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

За этот промежуток времени армейцы пропустили только семь мячей. В шести из этих встреч Акинфеев сумел сохранить свои ворота на замке. За счёт хороших результатов ЦСКА выиграл серебряные медали РПЛ. Если он продолжит в следующем сезоне в том же духе, то у Игоря, возможно, появятся шансы преодолеть планку в 300 «сухих» матчей в РПЛ.

Единственное, что может помешать — преданность клубу

Стоит ли говорить, что 20 лет в составе ЦСКА — это очень долго. Из сборной Акинфеев ушёл на пике формы — после ЧМ-2018. Скорее всего, подобным образом закончит голкипер карьеру и на клубном уровне, всеми любимый и бесконечно уважаемый.

Крайне маловероятно, что Акинфеев после ЦСКА решит уйти в какой-нибудь клуб из Первой лиги или что-то в этом духе. ЦСКА останется единственным клубом Акинфеева. Остаётся лишь наслаждаться его выступлениями, пока он выходит на поле. Поставить на то, что Игорь не преодолеет отметку в 300 «сухих» матчей в РПЛ, можно с коэффициентом 1.01. Если он это сделает, то сыграет коэффициент 100.0.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

Официально: Месси продолжит карьеру в «Интер Майами».

«Реал» отказался от идеи приобретения Кейна.

Американская лига МЛС выступила с заявлением после перехода Месси.

Месси — о выступлении за «ПСЖ»: это были два тяжёлых года.