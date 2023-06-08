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Карлос Алькарас — Новак Джокович, прогноз на матч «Ролан Гаррос» 9 июня 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно

Карлос Алькарас — Новак Джокович. Испанец самоуверен
Николай Павлов
Карлос Алькарас — Новак Джокович: прогноз на матч
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Первый номер рейтинга не сомневается в победе и считает, что молодость возьмёт верх.

9 июня 2023 года Карлос Алькарас и Новак Джокович сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом испанца: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.53. Успех серба оценивается в 2.87.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович 9 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Карлос АлькарасНовак Джокович получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.67, а тотал меньше 36.5 гейма — за 2.10. Заключить пари на то, что испанец выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 3.25.

Анализ и прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович (09.06.2023)

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 15:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

9 июня состоятся все два матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. В одном из них встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович. Первая ракетка мира и третий номер рейтинга — настолько близкие соперники.

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Испанский спортсмен шокировал болельщиков, легко обыграв в четвертьфинале Стефаноса Циципаса со счётом 3:0 (6:2, 6:1, 7:6). Немногим более двух часов понадобилось первой ракетке мира, чтобы пройти в полуфинал, хотя эксперты ожидали сложный матч.

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Лишь в третьем сете на корте завязалась борьба. Греческий теннисист дотянул до тай-брейка, предварительно отыграв три матчбола. Но тай-брейк прошёл полностью под диктовку Алькараса. Испанец спокойно забрал очки на своей подаче и использовал ошибки Циципаса.

Статистика показывает, что точная первая подача — грозное оружие в арсенале Карлоса. В четвертьфинале он вводил мяч в игру с точностью 77% и выполнил шесть эйсов. Отметим, что при довольно агрессивной манере исполнения подачи Алькарас допустил всего одну двойную ошибку.

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Перед полуфиналом Карлос Алькарас излучает уверенность. Испанец отметил, что его молодость перевесит опыт Джоковича. Кроме того, тренер первой ракетки мира Хуан-Карлос Ферреро готовит несколько сюрпризов для серба. Однако ветеран полностью сконцентрирован на предстоящем матче.

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Понять настроение Джоковича можно, ведь Карен Хачанов изрядно помотал нервы 22-кратному победителю турниров «Больших шлемов». Первый сет в исполнении Новака был очень скомканным. Он не попал в ритм игры и отметился несколькими грубыми ошибками.

Стоит отметить, что Хачанов имел реальный шанс выйти в полуфинал. Выиграв первую партию, россиянин продолжил давить Джоковича и на кураже дотянул до тай-брейка. Но в решающий момент сербский теннисист включился и выиграл в тай-брейке «под ноль» (7:0).

Второй сет стал переломным, ведь после него Хачанов потерял темп и стал чаще ошибаться. Джокович, напротив, расслабился и забрал два сета без особой борьбы (6:2 и 6:4). Таким образом, Новак выиграл со счётом 3:1, проведя на корте 3 часа 39 минут.

Карлос Алькарас и Новак Джокович провели один очный матч. В минувшем году на грунте в Мадриде победил испанец со счётом 2:1 (6:7, 7:5, 7:6). Отметим, что в этой встрече теннисисты разыграли два тай-брейка. Игра была крайне упорной.

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Карлос Алькарас — явный фаворит встречи. Испанец находится в отличных физических кондициях и избавился от психологических проблем. Он адекватно оценивает опыт соперника, но справедливо полагает, что может получить преимущество за счёт сильной подачи и обводящего удара.

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Перспективно смотрится ставка на победу Карлоса Алькараса и тотал больше 37.5 гейма за коэффициент 2.77. Отметим, что в очной встрече на грунте серб отчаянно сопротивлялся, а соперники провели на корте 38 геймов.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович 9 июня 2023 года

Испанец — явный фаворит матча. Практически нет сомнений в победе Карлоса, но Новаку Джоковичу, за счёт опыта вполне по силам выиграть минимум один сет. Поэтому ожидаем, что встреча будет упорной. Молодость победит, и Алькарас окажется в финале, подтвердив, что не просто так считается первым номером рейтинга.

Ставка: победа Карлоса Алькараса и тотал больше 37.5 гейма за 2.77.

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