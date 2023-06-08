Карлос Алькарас — Новак Джокович. Испанец самоуверен

Первый номер рейтинга не сомневается в победе и считает, что молодость возьмёт верх.

9 июня 2023 года Карлос Алькарас и Новак Джокович сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом испанца: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.53. Успех серба оценивается в 2.87.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович 9 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Карлос Алькарас — Новак Джокович получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.67, а тотал меньше 36.5 гейма — за 2.10. Заключить пари на то, что испанец выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 3.25.

Анализ и прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович (09.06.2023)

9 июня состоятся все два матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. В одном из них встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович. Первая ракетка мира и третий номер рейтинга — настолько близкие соперники.

Испанский спортсмен шокировал болельщиков, легко обыграв в четвертьфинале Стефаноса Циципаса со счётом 3:0 (6:2, 6:1, 7:6). Немногим более двух часов понадобилось первой ракетке мира, чтобы пройти в полуфинал, хотя эксперты ожидали сложный матч.

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Лишь в третьем сете на корте завязалась борьба. Греческий теннисист дотянул до тай-брейка, предварительно отыграв три матчбола. Но тай-брейк прошёл полностью под диктовку Алькараса. Испанец спокойно забрал очки на своей подаче и использовал ошибки Циципаса.

Статистика показывает, что точная первая подача — грозное оружие в арсенале Карлоса. В четвертьфинале он вводил мяч в игру с точностью 77% и выполнил шесть эйсов. Отметим, что при довольно агрессивной манере исполнения подачи Алькарас допустил всего одну двойную ошибку.

Перед полуфиналом Карлос Алькарас излучает уверенность. Испанец отметил, что его молодость перевесит опыт Джоковича. Кроме того, тренер первой ракетки мира Хуан-Карлос Ферреро готовит несколько сюрпризов для серба. Однако ветеран полностью сконцентрирован на предстоящем матче.

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Понять настроение Джоковича можно, ведь Карен Хачанов изрядно помотал нервы 22-кратному победителю турниров «Больших шлемов». Первый сет в исполнении Новака был очень скомканным. Он не попал в ритм игры и отметился несколькими грубыми ошибками.

Стоит отметить, что Хачанов имел реальный шанс выйти в полуфинал. Выиграв первую партию, россиянин продолжил давить Джоковича и на кураже дотянул до тай-брейка. Но в решающий момент сербский теннисист включился и выиграл в тай-брейке «под ноль» (7:0).

Второй сет стал переломным, ведь после него Хачанов потерял темп и стал чаще ошибаться. Джокович, напротив, расслабился и забрал два сета без особой борьбы (6:2 и 6:4). Таким образом, Новак выиграл со счётом 3:1, проведя на корте 3 часа 39 минут.

Карлос Алькарас и Новак Джокович провели один очный матч. В минувшем году на грунте в Мадриде победил испанец со счётом 2:1 (6:7, 7:5, 7:6). Отметим, что в этой встрече теннисисты разыграли два тай-брейка. Игра была крайне упорной.

Карлос Алькарас — явный фаворит встречи. Испанец находится в отличных физических кондициях и избавился от психологических проблем. Он адекватно оценивает опыт соперника, но справедливо полагает, что может получить преимущество за счёт сильной подачи и обводящего удара.

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Перспективно смотрится ставка на победу Карлоса Алькараса и тотал больше 37.5 гейма за коэффициент 2.77. Отметим, что в очной встрече на грунте серб отчаянно сопротивлялся, а соперники провели на корте 38 геймов.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Новак Джокович 9 июня 2023 года

Испанец — явный фаворит матча. Практически нет сомнений в победе Карлоса, но Новаку Джоковичу, за счёт опыта вполне по силам выиграть минимум один сет. Поэтому ожидаем, что встреча будет упорной. Молодость победит, и Алькарас окажется в финале, подтвердив, что не просто так считается первым номером рейтинга.

Ставка: победа Карлоса Алькараса и тотал больше 37.5 гейма за 2.77.

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