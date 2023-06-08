Переключаемся на киберфутбол! Стратегии ставок на FIFA

Большой футбол практически ушёл на летние каникулы. Скучно без ставок на самый популярный вид спорта? Есть альтернатива в виде киберфутбола! FIFA — самый популярный спортивный симулятор в мире. Очень многие регулярно играют в симулятор футбола. Ну а теперь на киберфутбольные матчи ещё и можно делать ставки. Есть ли закономерности в ставках на киберфутбол или это казино? Давайте разбираться вместе.

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Киберспорт и его популярность

В 2016 году киберспорт официально признали видом спорта в России, и его популярность стремительно растёт. Ещё в 2015 году объём мирового киберспортивного рынка составлял около $ 600 млн, а уже в 2020 году вырос практически в два раза — до $ 1,1 млрд.

«Благодарить» за это во многом нужно пандемию коронавируса. В марте-апреле 2020 года спорт практически везде ушёл на карантин, делать ставки было практически не на что. А киберспорт никуда не делся, ведь играть матчи можно и из дома. В результате объём ставок на киберфутбол вырос более чем в 10 раз, а доля киберспорта на российском рынке составляла во время активной фазы пандемии примерно треть от общего объёма ставок.

Киберфутбол очень популярен у любителей ставок, потому что здесь не нужно долго разбираться в правилах, футбол есть футбол. Самым популярным спортивным симулятором остаётся FIFA. Это серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA Canada (входит в корпорацию Electronic Arts). Первая игра этой серии появилась 30 лет назад, с тех пор каждый год любители киберфутбола по всему миру ждут новую версию.

Важно, что у FIFA есть лицензии на все основные турниры, поэтому в играх этой серии можно увидеть официальные названия и лица игроков. Конечно же, это привлекает поклонников по всему миру.

На что ставят в киберфутболе

Как вы уже поняли, в киберфутболе всё зависит от мастерства геймера. Профессиональный игрок даже с самой слабой командой легко победит новичка с коллективом, напичканным звёздами.

Что касается видов ставок, то здесь всё как в большом футболе. Вот основные виды ставок:

исход: победа одной из команд или ничья. Есть ещё двойной исход, то есть победа одной из команд или ничья, а также рынок «ничьей не будет»;

тотал — суммарное количество голов в матче;

индивидуальный тотал. То же, что и обычный тотал, но учитываются только голы одной команды, которую игрок выбрал для ставки;

фора — победа команды с условной прибавкой к её счёту. Если вы ставите на фору (+1.5), значит, к результату выбранной вами команды нужно прибавить 1.5.

Можно также ставить на точный счёт, исходы отдельных отрезков и прочие рынки. Конечно, разнообразие линии в ставках на FIFA чуть ниже, чем в ставках на большой футбол, но все основные варианты здесь присутствуют.

Плюсы и минусы ставок на FIFA и киберфутбол

Как и у любого рынка для ставок, у киберфутбола есть плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что матчи проходят каждый день практически круглые сутки, в них исключены судейские ошибки, а ещё матч играют за 15–20 минут, не нужно ждать часами расчёта ставки.

Но есть, разумеется, и свои минусы. Всё зависит от мастерства геймеров, не исключены договорные матчи. Доказать нечестность такой игры нереально.

Кроме того, вы не сможете сделать крупную ставку на такую игру, букмекеры страхуют себя как раз от нечестности. Ну и маржа конторы будет выше, чем в ставках на реальный футбол.

Киберфутбол и виртуальный футбол — одно и то же?

Нет, это разные вещи. И нужно знать, на что именно вы ставите, иначе можно очень быстро проиграть. В киберфутболе играют два геймера. Один матч, никаких травм и дисквалификаций, результат зависит только от мастерства человека, у которого в руках джойстик. Матч состоит из двух таймов длительностью в пять минут. Составляют специальные рейтинги геймеров, можно изучить их, прежде чем вы сделаете ставку. Популярна стратегия на ставку в лайве на фаворита, если он проигрывает.

А вот в виртуальном футболе результат моделирует непосредственно программа. Она учитывает скиллы футболистов, погоду, текущую форму, наконец, теорию вероятности. Более того, в виртуальном футболе у команд свой турнир, как правило, из 16 команд. Соответственно, нужно следить за положением команды, травмами и дисквалификациями.Всё как в реальном футболе. На результат может повлиять всё что угодно: тактическая схема, удаление, пенальти. Матч длится 4 минуты 35 секунд.

Особенности ставок на виртуальный футбол

Обычно в виртуальном футболе турнир состоит из 16 команд, чемпион выявляется по результатам 30 туров. Как и в реальном футболе, необходимо следить за событиями предыдущих встреч. Там могут быть дисквалификации и травмы, которые перенесутся на следующую встречу и могут повлиять на результат.

Матч длится 4 минуты 35 секунд. Ставки перестают приниматься за 10 секунд до начала игры.Стратегии обычно сводятся к тому, чтобы поставить на тотал больше, если к определённому отрезку времени счёт не открыт. 0:0 в киберфутболе случается, но не так уж и часто.

Ставки на матчи FIFA уже прочно вошли в жизнь геймеров. Реальный футбол болельщикам этот вид спорта никогда не заменит, но свою аудиторию он расширяет с каждым годом. Удачных ставок!