«Ман Сити» — «Интер». Гвардиола перепишет историю

10 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.49. Успех «змей» оценён экспертами в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Сити» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.11. Гол «змей» доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» (10.06.2023)

На 10 июня запланирован матч финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ещё зимой подопечные Хосепа Гвардиолы были в затянувшемся кризисе. Однако весной главный тренер нашёл отличную концепцию игры. Как следствие — финал ЛЧ, Кубок Англии, 25 матчей без поражений в АПЛ и чемпионство. Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 36 мячей в 35 встречах.

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Адаптация прошла великолепно — в том, что он станет лучшим бомбардиром, никто не сомневался. Плюс «Манчестер Сити» научился варьировать стили игры, теперь состав использует не только позиционный, но и вертикальный футбол. Что дало огромное преимущество.

В полуфинале «горожане» обыграли «Реал» (5:1 по сумме двух встреч). Подопечные Гвардиолы были совершенны. В ответной встрече тотальное преимущество по игре и статистике оказалось у «горожан»: «Ман Сити» был лучше «сливочных» по ударам (16:7), владению мячом, точности передач и количеству успешных обводок.

«Интер» в полуфинале обыграл «Милан» (3:0 по сумме двух игр). Прелесть итальянского клуба в том, что все игроки удачно вписываются в схему 3-5-2. Благодаря генеральному директору. С ноября 2018 года под его руководством у команды заметны большие сдвиги. В сезоне-2020/2021 она выиграла скудетто, а теперь — в финале ЛЧ.

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Это стоит назвать огромным успехом, ведь «Интер» в этом сезоне Лиге чемпионов пять из шести матчей сыграл «на ноль», но клубу придётся непросто. Оборона чёрно-синих состоит из трёх центральных и двух крайних защитников. Это говорит о том, что номинальные хозяева будут владеть преимуществом в центре поля.

Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес могут войти в историю. Так как оба футболиста выиграли ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, а теперь встретятся в финале Лиги чемпионов. Однако шансов на победу больше у «Ман Сити», ведь английский клуб набрал великолепную форму. Поэтому проверим ставку на победу «горожан» и тотал больше 1.5 мяча за 1.75 по линии «Фонбет», Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года

Хосеп Гвардиола разгромил «Реал» и вышел в финал ЛЧ, а «Интер» на классе обыграл «Милан». Но «Ман Сити» преследует требл. В его составе есть Холанд, и это усугубляет положение номинальных гостей. Норвежец разнёс АПЛ и готов впервые в карьере выиграть Лигу чемпионов. Поэтому проверим победу «горожан» через тотал больше 1.5 мяча за 1.75 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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Анчелотти хочет приобрести Кейна в «Реал», Перес – против.

Ротен: Месси не хотел тренироваться по утрам в «ПСЖ».

Эрлинг Холанд: с «Интером» будет тяжело, это отличная команда.