Али Измайлов — Чарльз Фостер. Бивол и Бетербиев, ждите пополнение!

На 10 июня запланирован интереснейший поединок, в котором за звание чемпиона в полутяжёлом весе померяются силами два непобеждённых бойца — действующий чемпион США по версии IBF USBA Али Измайлов и Чарльз Фостер. Для россиянина это будет вторая защита титула.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Али Измайлов — Чарльз Фостер

Бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе между Али Измайловым и Чарльзом Фостером состоится 10 июня 2023 года в Вероне, на стадионе «Тёрнинг Стоун Резорт Казино» (США).

Во сколько начало боя Измайлов — Фостер

Предполагается, что поединок между чемпионом США по версии IBF USBA Али Измайловым и Чарльзом Фостером начнётся не раньше 4:00 мск 10 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Измайлов — Фостер, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на Showtime. На территории России посмотреть поединок можно будет на платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на бой Али Измайлов — Чарльз Фостер

Эксперты считают фаворитом Али Измайлова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.20. Шансы Чарльза Фостера оценили коэффициентом 4.80. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 25.0.

Прогноз на бой Али Измайлов — Чарльз Фостер

Измайлов выиграл вакантный титул чемпиона США по версии IBF USBA в полутяжёлом весе в 2022 году, победив единогласным решением судей бойца мирового класса Эрика Мургию. Для небезызвестного американца поражение стало первым в карьере.

О российском боксёре и до поединка с Мургией часто говорили, отмечая его великолепные боевые навыки и талант. Бывший американский боксёр-профессионал, ныне промоутер Дмитрий Салита отмечал, что Али является суперзвездой в процессе становления и что он уже готов к боям с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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В свою очередь, тренер Али Джон Дэвид Джексон не скупится в словах похвалы своему подопечному. Он подметил, что, когда придёт время, Измайлов побьёт всех боксёров, удерживающих мировые титулы. Среди таких он отметил Бетербиева, Альвареса и Бивола. Не слишком ли резкое высказывание?

В последнем поединке Измайлов нокаутировал опытного Марсело Молину в первом же раунде. Победа стала для него 10-й в профессиональной карьере (седьмой — нокаутом).

Таким образом, Али вошёл в топ-10 боксёров в полутяжёлом весе по версии IBF (сейчас пятый). Также он занимает восьмую строчку мирового рейтинга сильнейших боксёров мира в 17 весовых категориях. При этом Измайлов продолжает стремительно прогрессировать под чутким руководством Джона Джексона.

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В предстоящем бою Али ждёт хорошая проверка на прочность. Чарльз Фостер провёл за свою профессиональную карьеру 22 боя и во всех одержал победы (12 — нокаутом). Опыта у американца полно. Он неоднократно побеждал перспективных бойцов, в частности Элвина Вермаллома-младшего.

Впрочем, наилучшая форма у Фостера была в 2018 и 2019 годах. После этого его кондиции ухудшились. На форме американца отразилась пандемия коронавируса. В преддверии боя с Измайловым он выразил надежду, что этот поединок вернёт ему утраченные позиции. Как бы не так!

Соперников уровня Измайлова у Чарльза не было. Да, побед на счету американца много, но бóльшая их часть была одержана в поединках с мало кому известными боксёрами. Поэтому он занимает лишь 15-ю строчку в рейтинге IBF.

На что ставить?

Встреча вряд ли закончится быстро. Как мы уже отметили, Фостер опытный боец, обладающий хорошей стойкостью. В его успех верится гораздо меньше, чем в победу россиянина, но навязать борьбу у него наверняка получится. Скорее всего, встреча будет длиться не меньше семи раундов.

В то же время Измайлов выглядит фаворитом. Талантливый боец сметает всех на своём пути, стремительно приближаясь по уровню к Артуру Бетербиеву и Дмитрию Биволу. Команда Али пророчит, что в будущем он сможет побить и того, и другого. Что ж, исключать такой вероятности нельзя, но сначала надо победить Фостера.

Ставка: победа Али Измайлова и тотал больше 8.5 раунда за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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