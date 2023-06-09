Артур Бетербиев — Каллум Смит. На кону три титула россиянина

В конце лета, 20 августа, Артур Бетербиев проведёт свой 20-й поединок в профессиональной карьере. 19 предыдущих он выиграл, причём все досрочно. За это время Артур успел собрать три пояса в полутяжёлом весе и успешно их отстаивает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Каллум Смит претендует сразу на всё богатство россиянина. Пояса WBC, который Артур защитил четыре раза, IBF (семь раз) и WBO (два раза). Англичанин побеждал во Всемирной боксёрской суперсерии и ранее владел поясами WBA Super и The Ring во втором среднем весе, но потерял их после боя с Саулем Альваресом и первого поражения в профессиональной карьере.

На самом деле, Смит мог оступиться и раньше, но в бою с Джоном Райдером судьи оказались к нему слишком лояльны. После боя с Канело Смит поднялся в полутяжёлую весовую категорию и победил опытного Ленина Кастильо и Матьё Бодерлика.

Британец в логове соперника

Бой между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом назначен на 20 августа и пройдёт в Квебеке (Канада). Это может стать небольшим преимуществом для чемпиона, ведь он проживает в Канаде и имеет её гражданство.

Он назвал Квебек своим вторым домом и рассказал, что счастлив провести защиту титула здесь. Также Артур подчеркнул, что все хотят забрать его три титула, и у Каллума будет такая возможность. А ещё Бетербиев пообещал показать красивое шоу.

Впрочем, для его соперника не в новинку драться не дома. Каллум Смит в последний раз выступал в родном Ливерпуле ещё в ноябре 2019 года, когда в тяжёлом бою победил единогласным решением Джона Райдера. Вряд ли кто-то из болельщиков тогда сильно радовался за Смита, больше обсуждался счёт, который выставили судьи, номинация «ограбление года», не иначе.

Не старый, а опытный. Бетербиева не спешат сбрасывать со счетов

Эксперты постоянно ищут, в чём бы придраться к Бетербиеву, потому как боксёров без слабых сторон не существует. В последнее время всё чаще идут разговоры о возрасте Артура, но не все считают его критичным.

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Даже тренер Каллума Смита Джеймс Макгирт не хочет акцентировать внимание на возрасте чемпиона. Он сказал о могучем нокаутирующем ударе Бетербиева. Однако он подчеркнул, что вряд ли у него были такие соперники, как Каллум. Наставник англичанина отметил, что никогда не смотрит на возраст бойцов.

Бетербиев закончит без решения, эксперты верят в продолжение серии

Карьера Артура Бетербиева примечательна тем, что ни один из своих профессиональных боёв он не доводил до судейского решения, предпочитая заканчивать нокаутом или техническим нокаутом. Букмекеры считают, что и в этот раз всё пройдёт по старому сценарию.

Артур считается явным фаворитом – коэффициент на его победу 1.34, тогда как на Каллума Смита — 3.54. Примерно такие же коэффициенты на то, что бой не пройдёт полную дистанцию: 1.30 на досрочную победу одного из боксёров и 3.40 на полные 12 раундов.

Наиболее вероятные исходы боя: победа Артура Бетербиева нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 1.61 и победа Артура Бетербиева нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом соперника за 1.40.

Особой интриги в этом бою эксперты не видят. Даже после того, как Артур провёл далеко не лучший свой бой с Энтони Ярдом. Гораздо интереснее было бы посмотреть на его встречу с Дмитрием Биволом, но в этом году мы её уже не увидим. Удачных ставок!

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