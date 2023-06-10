Сербия вне конкуренции, а Пукки выведет финнов в Евро-2024. Оценка групп G и H

После небольшого перерыва некоторые футболисты возвращаются к работе, но уже со сборными. Стоит отметить, что на Евро-2024 попадают команды, занявшие первое и второе места в группах. Ещё три участника определятся в стыковых матчах по результатам Лиги наций.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Белые орлы» подросли для конкурентной борьбы в Европе?

Главным претендентом на победу в группе G считают Сербию. Успех этой сборной под началом Драгана Стойковича оценивается коэффициентом 1.80. «Белые орлы» мощно выступили в отборе ЧМ-2022, опередив в турнирной таблице Португалию. В Катаре сербы также оставили приятное впечатление, продемонстрировав содержательный футбол в атаке.

В последние годы уровень футбола в этой стране вырос. Среди команд, участвующих в отборочном турнире, Сербия замыкает топ-10 по трансферной стоимости. В составе россыпь талантов, особенно среди футболистов атакующего амплуа. На контрасте выделяются Тадич, Милинкович-Савич, Митрович, Влахович и другие.

Высоко котируются шансы сборной Венгрии на первое место в группе — 2.25. Прогресс футбола в Венгрии дал толчок становлению сборной, и она квалифицировалась на последние два чемпионата Европы, продемонстрировав неплохой результат.

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Даже в квалификации на последний чемпионат мира у венгров были неплохие шансы выйти из группы. «Волшебные мадьяры» навязали конкурентную борьбу более именитым сборным Польши и Англии, но в итоге финишировали на четвёртой строчке.

Черногория ещё ни разу не квалифицировалась на ЧЕ или ЧМ. Близки к цели черногорцы были в 2014 и 2018 годах в отборочных турнирах чемпионата мира. Состав «храбрых соколов» без звёзд, но выделяются два игрока Серии А — это Стефан Савич и Адам Марушич. Оборона — главный козырь команды. Букмекеры оценивают шансы на проход команды коэффициентом 2.35.

Ставка 1: победа Сербии в группе G за 2.15.

Финны постараются повторить успех

Эксперты считают датчан фаворитами на победу в группе H. В составе сборной Дании выступает лучшее поколение за последние два десятка лет. В каждой из линий есть топ-игрок. Стиль «датского динамита» во многом сформировался под руководством Оге Харейде, а Каспер Юльманн на Евро-2020, играя по его лекалам, заполучил все лавры.

Датчане проиграли в 1/2 финала Англии (1:1 и 0:1 в доп. время) и в итоге выиграли бронзу. За последние годы Дания ощутимо прибавила в качестве. Каспер Юльманн сместил акцент на атаку, перейдя на схемы 4-3-3 и 3-4-2-1. Красно-белые практически безупречно выступили в квалификации ЧМ-2022, но провалились в финальном раунде.

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Каспер Юльманн сохранил свой пост и постарается реабилитироваться на чемпионате Европы. Несмотря на то что в стартовых турах «датский динамит» продемонстрировал противоречивые результаты, обыграв Финляндию (3:1), но уступив Казахстану (2:3), аналитики оценивают шансы датчан в борьбе за первую строчку коэффициентом 1.25.

Если Финляндия займёт первое место в группе H, то сыграет коэффициент 11.0. За плечами Суоми лишь одна успешная кампания, по итогам которой они в 2020 году выступали на континентальном первенстве. Теэму Пукки тогда вместе со сборной России закончил выступления по итогам группового этапа. В текущей квалификации у Финляндии есть все шансы получить пропуск на Евро-2024.

Ставка 2: Финляндия выйдет из группы H за 1.90.

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