Хвича и Холанд бросят вызов Испании, а Мбаппе опять нет равных. Кто выйдет из групп А и В

После финала Лиги чемпионов внимание футбольных болельщиков окончательно обращено на турниры сборных. В ближайшие недели продолжится отбор на чемпионат Европы — 2024. Многие сборные уже успели сыграть в двух матчах и укрепиться в статусе лидеров своих групп, но расклад сил может поменяться в любой момент. Разберём шансы каждой в группах А и В.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Испании нет конкурентов?

В группе А, на первый взгляд, интриг не так много. По крайней мере, очевидный фаворит в ней Испания, на победу которой эксперты дают коэффициент 1.20. Помимо «Красной фурии», за место в Евро-2024 поборются Шотландия, Норвегия, Грузия и Кипр, но все они уступают в классе и опыте. Если не рассматривать возможные сенсации, испанцам помешать могут лишь они сами, однако эта угроза реальна.

Сборная перестраивается после недавних неудач. Она не слишком уверенно выступила сперва в группе Лиге наций, а затем провалила чемпионат мира в Катаре, уступив в первом матче плей-офф Марокко. На ЧМ Испания одержала всего одну победу, Луис Энрике покинул пост главного тренера, а на его место пришёл Луис де ла Фуэнте. Опытный специалист в двух матчах не впечатлил, победив Норвегию (3:0) и проиграв Шотландии (0:2).

Хвича Кварацхелия и Эрлинг Холанд

Стоит отметить, что все сборные, кроме Кипра, которые должны составить конкуренцию Испании, во многом равны. Шансы удивить есть у Грузии. В последние годы эта команда прибавила, у неё появились яркие лидеры и отличный тренер. При Вилли Саньоле она проиграла в 1 из 14 последних матчей.

На своей половине поля грузины всегда могут положиться на голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили, а в атаке блистает Хвича Кварацхелия. После прекрасного дебютного сезона в Серии А с чемпионским титулом бывший футболист «Рубина» намерен помочь национальной команде.

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Тем не менее основная борьба разгорится между Шотландией и Норвегией. В отличие от конкурентов, у шотландцев нет россыпи молодых звёзд, но они берут сыгранностью и дисциплиной. Подопечные Стива Кларка в данный момент находятся на пике возможностей. Они едва не пробились на чемпионат мира, а теперь не проигрывают на протяжении шести матчей подряд. За этот период Шотландия одержала две победы над Украиной и Испанией с общим счётом 5:0.

Норвегия является одной из наиболее талантливых команд. Атака во главе с Холандом и Эдегором способна наводить ужас на любую оборону, но пока этого не происходит. Во многом из-за травм Эрлинга. Он пропустил первые туры, однако после триумфа с «Манчестер Сити» у форварда появляется новая цель – вывести сборную на Евро-2024. Вероятность этого события оценивается в 2.40, что очень перспективно. А вот на победу в группе дают коэффициент 11.0.

Ставка 1: Норвегия выйдет из группы за 2.40.

Мбаппе в группе В будет тяжелее

В группе В ситуация намного интереснее. Сборная Франции по-прежнему остаётся главным претендентом на титул, хотя её часто списывают со счетов. Перед чемпионатом мира синим вспоминали конфликты Дидье Дешама с игроками и отсутствие Карима Бензема. Не всё гладко было в раздевалке, возникали споры из-за Антуана Гризманна и Бенжамена Павара.

И всё же масштаб проблем был преувеличен, ведь Франция уверенно вышла в финал ЧМ-2022. Великолепен был Килиан Мбаппе, став лучшим бомбардиром турнира. Форвард «ПСЖ» в сборной всегда выкладывается по полной. После двух туров и побед над Нидерландами (4:0) и Ирландией (1:0) французы возглавили таблицу группы и намерены остаться на вершине. Коэффициент на это 1.28.

Куман должен исправить ошибки

В группе В также находятся сборные Гибралтара, Ирландии, Греции и Нидерландов. С первыми всё понятно, а вот Ирландия и Греция, скорее, займут выжидательную позицию. Ирландцы со своей оборонительной системой давно не подарок для любого соперника, ведь редко кому удаётся забить им больше одного гола. Не смогли этого сделать даже французы. Греки, в свою очередь, стабильностью не радуют и едва ли могут преподнести сенсацию.

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Впрочем, главная интрига в другом – сможет ли сборная Нидерландов действительно побороться за первое место? Чемпионат мира показал, что потенциал у этой команды по-прежнему хороший. Да, во главе был легендарный Луи ван Гал, который как никто умеет встраивать футболистов в свою систему, но Рональд Куман отлично знает весь этот процесс. С ним сборная выходила в финал Лиги наций и до последнего боролась за лидерство с Германией в квалификации на Евро-2020.

Куману необходимо просто не сломать то, что работало до него, так как костяк основного состава сохранился. Первые результаты и крупное поражение от Франции оптимизма не добавляли, но основная работа впереди. Сомнений в том, что оранжевые смогут выйти в финальную часть Евро-2024, не возникает. Однако и ресурсов для большего у них хватает. Коэффициент на победу сборной Нидерландов в группе В – 3.75.

Ставка 2: Нидерланды выйдут из группы за 1.33.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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