Тим Цзю — Карлос Окампо. Побьёт мексиканца даже одной рукой?

Сын Кости готов драться даже после укуса собаки. Что из этого получится?

18 июня обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю встретится с Карлосом Окампо. Старший сын знаменитого боксёра Константина Цзю стремительными шагами приближается к бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе с Джермеллом Чарло. Главное — не оступиться!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Тим Цзю — Карлос Окампо

Бой за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Карлосом Окампо состоится 18 июня 2023 года в Бродбиче, Австралия.

Во сколько начало боя Цзю — Окампо

Предполагается, что поединок между Тимофеем Цзю и Карлосом Окампо начнётся не раньше 10:00 мск 18 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Цзю — Окампо, где смотреть прямой эфир

Бой в прямом эфире покажут на «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Тимофей Цзю — Карлос Окампо

Эксперты считают фаворитом Тимофея Цзю. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.20. Шансы Карлоса Окампо оценили коэффициентом 7.36. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 25.

Прогноз на бой Тим Цзю — Карлос Окампо

Изначально Тимофей выглядел явным фаворитом предстоящего боя. Однако совсем недавно он пострадал от укуса собаки. Цзю доставили в больницу, где он перенёс операцию на правом предплечье. Здоровью боксёра ничего не угрожает, но будет ли он на 100% готов к поединку с Окампо?

Тим отметил, что чувствует себя очень хорошо и что на самом деле ничего страшного не случилось. Он рассказал, что собака укусила не очень сильно. Мышцы и другие ткани не задеты. Цзю подчеркнул, что кто-то, может быть, и снялся бы с боя после этого, но точно не он. Также боксёр выразил желание побить Окампо даже одной рукой.

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Смелое заявление! Впрочем, Тимофей может его себе позволить. На профессиональном уровне 28-летний спортсмен провёл 22 боя и во всех одержал победы. 16 из них — нокаутом. Как и отец, он обладает потрясающей нокаутирующей мощью и хорошей техникой. От боя к бою Цзю прибавляет.

Главное — чтобы укус собаки не отразился на тонусе и психологическом настрое Тимофея. Заявления одно, а как на самом деле чувствует себя Цзю — знают только он сам и близкие. Окампо в преддверии боя пообещал не целиться в руку Тимофея, подчеркнув, что он джентльмен. Но также он призвал Цзю помнить, что придётся защищаться.

Мексиканец рассказал, что это была его лучшая подготовка в карьере. По его мнению, спарринги были эффективнее, чем у многих чемпионов мира. На профессиональном уровне Окампо провёл 34 поединка и лишь в двух из них потерпел поражения. Статистика отменная, но есть несколько немаловажных нюансов.

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Единогласным решением судей Карлос уступил в последнем бою. Тогда он встречался с Себастьяном Фундорой в поединке за звание временного чемпиона мира в суперсреднем весе. Также Карлос нокаутом уступил в титульном бою Эрролу Спенсу-младшему за титул IBF в полусреднем весе.

В том, что Окампо станет чемпионом с третьей попытки, верится с трудом. Да, он больше, чем Тимофей, выступает на профессиональном уровне. Тем не менее технически и тактически он проигрывает австралийцу с российскими корнями. Технического прогресса в его боксе не проглядывается.

Тимофей в данном плане смотрится куда предпочтительнее. В отличие от Окампо, он грамотно держит дистанцию и умеет работать в клинче. Также стоит отметить, что у спортсменов схожая антропометрия, но Цзю выглядит крупнее и сильнее мексиканца.

На что ставить?

Тимофей Цзю является более мастеровитым боксёром, чем Карлос Окампо. Мексиканец за свою карьеру одержал много побед, но практически все они пришлись на долю явных аутсайдеров. Сильным соперникам, в отличие от австралийца, он уступил. Скорее всего, проиграет и в этот раз.

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В то же время вряд ли Тимофей выиграет быстро. Думается, история с укусом собаки не пройдёт бесследно и сильно рисковать австралиец и его угол не станут. Вероятнее всего, бой затянется на девять раундов, а то и вовсе продлится всю дистанцию. Предлагаем проверить П1 за коэффициент 1.20.

В преддверии поединка Тимофей признался, что никакой недооценки соперника быть не может. Он подчеркнул, что с точки зрения техники бой будет непростым. Цзю признал, что стиль мексиканца заставит его использовать хитрость. Что ж, посмотрим, чем австралиец сумеет нас удивить.

Ставка: победа Тима Цзю за 1.20.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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