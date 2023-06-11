«Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Йокич это заслужил!

13 июня состоится пятый матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.28. Успех «Хит» оценён экспертами в 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» 13 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что пятый матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» будет результативным: тотал больше 212.5 очка идёт за 2.15, а тотал меньше 212.5 очка — за 1.59. Заключить пари на то, что в матче будет овертайм, можно с коэффициентом 16.75.

Анализ и прогноз на матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» (13.06.2023)

На 13 июня запланирован пятый матч финала плей-офф НБА. На баскетбольной площадке «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. «Наггетс» ведут со счётом 3-1. Всего одна победа отделяет Николу Йокича от чемпионского титула. Сумеет ли он сделать решающий шаг?

Баскетболисты «Денвер Наггетс» выиграли четвёртый матч финальной серии со счётом 108:95, продемонстрировав образцовую командную игру. По причине небольшого повреждения Никола Йокич был менее активен и ограничился всего 23 очками и 12 подборами. Несмотря на это, серб стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 500 очков, сделал 250 подборов и 150 передач по ходу одного плей-офф.

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На этот раз главную роль у «Денвер Наггетс» взял Аарон Гордон. Кроме 27 очков, у лёгкого форварда в активе семь подборов и пять результативных передач. Отметился он и в защите, устроив настоящую охоту за лидером «Майами Хит» Батлером.

Хотя Джимми и набрал 25 очков, но крайне редко атаковал кольцо без сопротивления. Вообще, позиционное нападение «Майами Хит» оставляет много вопросов к тренерскому штабу команды.

Баскетболисты в трёх из четырёх матчей серии не сумели набрать 100 и более очков. Особенно разочаровали защитник Гэйб Винсент (два очка) и форвард Макс Страс (0 очков). Они полностью растворились на площадке, позволив соперникам сосредоточиться на более плотной опеке лидеров «Хит».

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В свою очередь, защита гостей оказалась не готова к борьбе с Николой Йокичем и Джамалом Марреем. Центровой вытаскивал своего опекуна Эдриса Адебайо в район трёхочковой дуги. Далее следовала передача под кольцо открывшемуся партнёру или дальний бросок.

Йокич, даже не в самом оптимальном состоянии после повреждения ноги, реализовал три из семи трёхочковых броска в минувшей игре. Врачи «Денвер Наггетс» довольно оптимистично оценивают шансы сербского центрового быть готовым на 100% к решающему матчу.

Защищаясь на пределе сил, баскетболистам «Майами Хит» просто не хватает концентрации на создание хороших моментов для броска. Быстрые прорывы организовать не получается, а в позиционном нападении подопечные Споэльстры торопливо атакуют кольцо на исходе 24 секунд.

В свою очередь, «Денвер Наггетс» в нападении использует систему заслонов, которая создаёт хороший размен для игроков. Йокич может получить в опекуны защитника и использовать преимущество в росте, а Маррей за счёт обманных движений способен обыграть один на один любого из «Майами Хит».

Главный тренер гостей так и не нашел надёжного способа «закрыть» Йокича. В пятой встрече Никола должен выложиться по максимуму и продемонстрировать как всегда лучший баскетбол. Победа принесёт команде чемпионский титул, а серб встанет в один ряд с великими игроками прошлого.

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Защита «Денвер Наггетс» в пятом матче лишит возможности Батлера атаковать без помех, а у партнёров Джимми просто не идёт игра в финале. Весьма вероятно, что хозяева победят в матче с низкой результативностью. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Денвер Наггетс» и тотал меньше 210.5 очка за коэффициент 2.17.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» 13 июня 2023 года

Никола Йокич в шаге от того, чтобы устроить карнавал в Сербии. Персональные болельщики центрового следят за карьерой своего земляка и наверняка устроят праздник после победы в пятом матче. Торжества в Денвере по поводу чемпионства не сумеют испортить баскетболисты «Майами Хит». Они прыгнули выше головы, добравшись до финала. Учитывая проблемы с нападением гостей, поставим на то, что «Денвер Наггетс» победит и команды не наберут больше 210 очков за 2.17.

Ставка: победа «Денвер Наггетс» и тотал меньше 210.5 очка за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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