16-летняя Мирра Андреева замахнётся на турнир WTA до конца 2023 года

Россиянка уже вовсю феерит на профессиональном уровне. Сдаётся, у неё будет яркое будущее.

Мирра Андреева стремительно прогрессирует, прибавляя с каждым матчем. Всего за один год она прошла путь от юниорских до самых престижных турниров. Её выступлениями восхищаются не только болельщики, но и знаменитые теннисисты, в частности Андрей Чесноков и Евгений Кафельников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По итогам минувшего сезона Мирра Андреева выиграла четыре турнира категории ITF — в испанском Эль-Эспинаре, израильском Мейтаре и два в турецкой Анталье. Также она добралась до финала в египетском Шарм-эш-Шейхе, уступив спортсменке из Гонконга Коди Вонг, со счётом 4:6, 1:6.

Сколько ещё трофеев выиграет Андреева в этом году?

Текущий сезон Мирра начала ещё более успешно. Сначала она дошла до финала в Открытом чемпионате Австралии среди юниоров, в упорной борьбе уступив соотечественнице Алине Корнеевой (7:6, 4:6, 5:7). Затем выиграла два грунтовых турнира категории ITF — в Кьяссо и Беллинцоне.

В финале швейцарского турнира Андреева довольно уверенно обыграла победительницу двух турниров WTA в одиночном разряде Фиону Ферро (2:6, 6:1, 6:4). Таким образом, она вошла в топ-200 рейтинга WTA и стала единственным игроком в истории ITF, кто выиграл несколько трофеев уровня ITF W60 или выше в возрасте до 16 лет.

Касаткина: Мирра Андреева очень сильна физически и ментально.

После этого Мирра попала в основную сетку грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Она добралась до четвёртого круга, уступив второй ракетке мира Арине Соболенко (1:3, 3:6), которая в итоге дошла до финала. На предыдущих стадиях Андреева обыграла ряд сильных соперниц — Лейлу Фернандес, Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт.

Тем самым Мирра стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в 1/8 финала турниров категории WTA-1000. На этом сказочная история Мирры не заканчивается. Следом она прошла квалификацию на «Ролан Гаррос», победив Полину Кудерметову, Эмилиану Аранго и Марию-Камилу Осорио-Серрано.

И вновь Андреева побила рекорд. Она стала самой молодой теннисисткой с 1995 года, которой удалось преодолеть квалификацию на Открытый чемпионат Франции. Затем 16-летняя теннисистка добралась до третьего круга, победив на предыдущих стадиях Элисон Риске (6:2, 6:1) и Диан Парри (6:1, 6:2).

Мирра Андреева поднимется в топ-100 рейтинга WTA.

Дальше Андрееву не пустила шестая ракетка мира Корри Гауф — 1:2 (7:6, 1:6, 1:6). Напрашивается самый смелый прогноз — Мирра выиграет ещё не один трофей в этом сезоне. Она набрала шикарную форму и уже успела поднабраться опыта. Поставить на то, что 16-летняя теннисистка выиграет турнир WTA до конца 2023 года, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70.

У Андреевой всегда найдётся мотивация

Относительно недавно самый титулованный российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением, что очень важна внутренняя конкуренция. В пример он привёл Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Теннисисты стремились превзойти друг друга, и сейчас они являются одними из сильнейших в мире.

Кафельников выразил надежду, что и в женском теннисе будет нечто подобное. К слову, у Мирры Андреевой есть вполне достойная конкурентка в лице 15-летней Алины Корнеевой. Корнеева выиграла уже два юниорских турнира «Большого шлема» в этом году. Андреева вряд ли будет отставать от соотечественницы.

Ставка: Мирра Андреева выиграет турнир WTA до конца 2023 года за 4.70.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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