Нидерланды — Хорватия. Модрич доставит хлопот Рональду Куману

Пока у оранжевых дела не так хороши, как хотелось бы.

14 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций Нидерланды – Хорватия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.04. Успех хорватов оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Нидерланды – Хорватия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия (14.06.2023)

Подходит к концу третий розыгрыш Лиги наций. Предыдущие выиграли Португалия и Испания. Нидерланды под руководством Рональда Кумана четыре года назад доходили до финала, в котором проиграли со счётом 0:1 португальцам. После ЧМ-2022 легенда «оранье» снова вернулся на тренерский пост.

Нидерландцам повезло в том плане, что «Финал четырёх» будет для них домашним, но этим преимуществом нужно будет правильно распорядиться. На групповом этапе турнира оранжевые проявили себя лучше всех, выиграв пять из шести матчей. Один закончился вничью.

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В соперниках были Бельгия, Польша и Уэльс. Только поляки смогли зацепиться за ничью, да и то лишь благодаря нереализованному пенальти от Мемфиса Депая на 93-й минуте матча. Лидер и лучший бомбардир Нидерландов в финальных матчах не сыграет из-за травмы.

Хорваты прошли группу из Франции, Дании и Австрии. Они очень слабо начали, умудрившись проиграть австрийцам со счётом 0:3, а потом с трудом вырвав ничью у французов, но четыре победы подряд в оставшихся играх помогли им сдвинуть датчан.

После этого «шашечные» очень неплохо съездили на чемпионат мира в Катар, заняв третье место, проиграв в полуфинале обладателю трофея. Нидерланды на ЧМ-2022 тоже вылетели после поражения аргентинцам, только стадией раньше и в серии пенальти. После той встречи Месси наверняка запомнил имя Ваута Вегорста, который спас свою команду от поражения в основное время.

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После чемпионата мира Нидерланды и Хорватия не очень уверенно начали квалификацию на Евро-2024. «Оранье» уступили французам со счётом 0:4 и как-то не слишком уверенно обыграли Гибралтар — 3:0. «Шашечные» в это время не смогли удержать победу над Уэльсом и реабилитировались в матче с Турцией, выиграв — 2:0.

Выбор Нидерландов в пользу Рональда Кумана изначально выглядел не лучшей идеей. При нём заметен небольшой регресс, если сравнивать то, как играла сборная с его предшественником ван Галом. Матч с хорватами будет тяжёлым для «оранье». Депая нет, Вегорст не в лучшей форме, остальные на роль главной ударной силы не тянут, а соперник должен грамотно защищаться.

Нидерланды медленно втягиваются в игру и набирают обороты ближе к перерыву. Хорваты умеют резво начинать встречи и будут опасны в первой половине. «Шашечных» явно недооценили, они могут удивить и если сделают это, то, скорее всего, в первом тайме. Потому и выберем победу хорватов в первом тайме с форой (0) за 2.46 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся пользователям букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года

Не стоит переоценивать нидерландцев, они пока ещё не вернули прежнюю форму, а один только фактор домашнего поля не будет решать исход матчей со сборными уровня Хорватии. Златко Далич построил отличную команду, грамотно проводит смену поколений и привил футбол, который неудобен для многих конкурентов. Ставки на победу хорватов в первом тайме с форой (0) принимают в букмекерской конторе «Фонбет» за 2.46, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Хорватии в первом тайме с форой (0) за 2.46.

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