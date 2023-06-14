«Лос-Анджелес» — «Хьюстон Динамо». Карлос Вела пока справляется

15 июня состоится матч MLS «Лос-Анджелес» — «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лос-Анджелеса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Хьюстон Динамо» оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Хьюстон Динамо» 15 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лос-Анджелес» — «Хьюстон Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч MLS «Лос-Анджелес» — «Хьюстон Динамо» (15.06.2023)

В ожидании возвращения европейского клубного футбола обратим внимание на MLS, в котором на 15 июня запланирован матч между «Лос-Анджелес» и «Хьюстон Динамо». Встреча состоится на стадионе «Би-Эм-О Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 5:30 мск.

По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» выиграл чемпионат и Кубок МЛС. Ему удалось сохранить главного тренера и практически весь состав. Из потерь можно отметить разве что расставание с бывшим нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом. 33-летний валлиец объявил о завершении карьеры.

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В текущем сезоне дела у команды из Лос-Анджелеса также идут вполне неплохо. Сейчас она располагается на девятой строчке в сводной таблице МЛС. Отставание от идущего на втором месте «Нэшвилла» не маленькое — шесть очков, но при этом у подопечных Стива Черундоло есть целых три матча в запасе.

За 14 туров «Лос-Анджелес» уступил только «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2) и как раз «Хьюстон Динамо» (0:4). Вничью сыграл с «Сиэтл Саундерс» (0:0), «Колорадо Рэпидз» (0:0), «Нэшвиллом», «Спортинг Канзас-Сити» (в обоих случаях 1:1) и «Аталанта Юнайтед» (0:0). Неудачам и потерям очков есть вполне логичное объяснение.

В большинстве неудачно сложившихся встреч, «Лос-Анджелес» выступал на выезде. На домашнем стадионе он играет гораздо лучше, радуя болельщиков отменной результативностью. К слову, за 14 туров подопечные Черундоло забили 23 мяча. В восьми (четыре гола и четыре голевые передачи) из них принял непосредственное участие Карлос Вела.

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В будущем Вела может покинуть команду из Лос-Анджелеса. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2023 года. По информации СМИ, в случае ухода мексиканца руководство «Лос-Анджелес» предпримет попытку подписать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Хьюстон Динамо» не так силён и успешен, как «Лос-Анджелес». По итогам прошлого сезона он занял лишь 25 место в сводной таблице МЛС. Оранжевые располагаются на 17-й строчке, но как и у грядущего соперника, у них есть несколько встреч в запасе, чтобы улучшить положение дел.

За 16 туров «Хьюстон Динамо» одержал шесть побед, причём все они были добыты на домашнем стадионе. Помимо «Лос-Анджелес», он обыграл «Остин» (2:0 и 2:1), «Нью-Йорк Сити» (1:0), «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) и «Интер Майами» (1:0). Также примечательно, что в соперниках было много располагающихся в нижней части турнирной таблицы команд.

Как же тогда «Хьюстон Динамо» обыграл «Лос-Анджелес»? Ответ прост — не без удачи. Несмотря на то, что матч проходил в Хьюстоне, подопечные Черундоло выиграли по владению мячом и создали гораздо больше опасных атак. Также стоит отметить, что на них сказалось недавнее поражение в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

К грядущей игре «Лос-Анджелес» наверняка подойдёт с лучшим настроем и постарается взять реванш за разгромное поражение. Поставить на то, что он одержит победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. За семь туров в роли хозяев подопечные Черундоло только два раза сыграли вничью. Во всех остальных случаях одержали результативные победы.

«Хьюстон Динамо» за восемь туров в гостях только два раза сыграл вничью, проиграв во всех остальных. За этот период времени времени он пропустил целых 19 мячей, а сам забил только шесть. Тут «Лос-Анджелес» прекрасно справится и без Криштиану Роналду.

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Прогноз и ставки на МЛС «Лос-Анджелес» — «Хьюстон Динамо» 15 июня 2023 года

Думается, фактор домашнего поля сыграет ключевую роль в предстоящем матче. «Хьюстон Динамо» очень плохо выступает на выезде. «Лос-Анджелес», в свою очередь, дома ни разу не проиграл в текущем розыгрыше МЛС. Если в гостях он смотрелся предпочтительнее соперника, то в этот раз тем более должен одержать победу. У подопечных Черундоло гораздо лучше результаты на дистанции и сильнее состав.

Ставка: победа «Лос-Анджелес» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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