Мальта — Англия. Гарри Кейн включит щадящий режим

Мальтийская сборная прибавила, но в этом матче рассчитывать ей не на что. Однако града голов тоже не будет.

16 июня состоится матч квалификации на Евро-2024 Мальта – Англия. Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.04. Успех мальтийцев оценивается аналитиками коэффициентом 41.0. Поставить на ничью предлагают за 16.0.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Мальта – Англия 16 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Мальта – Англия будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.55, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 3.10. Поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 3.14. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет подарен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Мальта – Англия (16.06.2023)

В ближайшую пятницу возобновляется отборочный турнир на Евро-2024. Из множества матчей обратим внимание на встречу между Мальтой и Англией, которая состоится на стадионе «Та-Кали». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Мальтийцам откровенно не повезло с группой. Даже с учётом уровня возможностей этой команды в борьбе с Англией, Италией, Украиной и Северной Македонией ей сложно рассчитывать даже на предпоследнее место. Хозяева попробуют осложнить игру фаворитам.

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Впрочем, шанс добиться относительного успеха у мальтийцев есть. Они оставляют все силы в каждом матче. Этот настрой позволяет хотя бы не проигрывать с крупным счётом. В ноябре 2021 года в отборе на чемпионат мира сборная проиграла с крупным счётом 0:6 Словакии, но с тех пор ничего подобного не допускала.

За полтора года Мальта провела 13 матчей, в которых потерпела всего шесть поражений. Кроме того, ни одно из них не было с разницей более чем в два гола, а в 10 встречах скромная команда забивала. Конечно, можно отметить, что в соперниках в основном были не слишком статусные сборные, но не все. В двух первых турах Мальта достойно сыграла с Северной Македонией (1:2) и Италией (0:2), которые даже за счёт класса могли рассчитывать на большее.

Англия давно не пересекалась с мальтийцами, но помнит их неуступчивый характер. В пяти очных встречах за всю историю англичане лишь дважды победили с крупным счётом. Тем не менее теперь они представляют наибольшую угрозу для защиты хозяев.

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«Три льва» отнесутся к игре серьёзно. Особого давления на них нет, так как англичане уже одержали две ключевые победы. Они обыграли Италию (2:1), а затем Украину (2:0). Перед 3-м туром у Англии преимущество в три очка над ближайшим преследователем.

Стоит отметить, что команда Гарета Саутгейта действует обдуманно и не стремится забить огромное количество мячей. Она грамотно расходует ресурсы. В 15 последних встречах только сборная Ирана пропустила от неё больше трёх голов (2:6) на чемпионате мира. И всё же нельзя забывать, что Англия на данном отрезке не встречалась с явными аутсайдерами.

В Та-Кали будет проще, но и не совсем легко. Тренеру придётся обойтись без ключевого полузащитника Беллингема, который никак не может восстановиться после травмы. Джуд в 11 матчах подряд выходил в основе сборной, он провёл яркий результативный сезон в составе дортмундской «Боруссии» и заслужил переход в мадридский «Реал».

Это не кажется критичной потерей, ведь с Мальтой в первую очередь важна реализация. За неё снова будет отвечать Гарри Кейн. Будущее форварда «Тоттенхэма» не определено, но ясно одно – он в прекрасной форме. В гонке бомбардиров АПЛ Кейн уступил лишь Эрлингу Холанду, а в 14 последних встречах за клуб и сборную забил 14 мячей.

Мальта закроется на своей половине поля. У англичан достаточно сил, чтобы пройти через защиту соперника, но тратить лишние силы она не будет. Команда научилась грамотно распределять свои ресурсы и энергию. Поэтому хорошо смотрится ставка на победу сборной Англии и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.36 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Мальта – Англия 16 июня 2023 года

В матчах столь неравных соперников основная интрига обычно связана с результативностью. Сборная Мальты способна удивить в этом плане, так как с недавних пор не пропускает слишком много. Больше двух голов не смогла забить даже Италия. Разумеется, нападение Англии во главе с Гарри Кейном добьётся большего, но важнее просто уверенно победить. Хозяева не смогут забить, тогда как «трём львам» хватит классического разгрома. Победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча идут в «Фонбет» за 2.36. А всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа сборной Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.36.

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