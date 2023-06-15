Экспресс на футбол с коэффициентом 9.3: очередная неудача Италии

А Лионель Месси может почивать на лаврах и играть в своё удовольствие.

15 июня пройдёт второй полуфинальный матч Лиги наций, а также состоится несколько товарищеских игр. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги наций Испания – Италия

Обе сборные переживают период затянувшейся перестройки, но при этом сохраняют высокий уровень игры. Неожиданные осечки у них случаются, но не слишком часто. Испанцы выиграли группу Лиги наций с Португалией, Швейцарией и Чехией. У итальянцев в соперниках были Германия, Англия и Венгрия. При этом у них даже показатели на групповом турнире получились практически идентичными: три победы, одно поражение, восемь забитых мячей. Разница только в пропущенных, у Италии — семь, а у Испании — пять.

Нетрудно заметить, что результативностью обе сборные не отличались и только в двух из шести матчей группового этапа смогли пробить тотал больше 2.5 мяча. Неудивительно, что букмекеры не верят зрелищность их очной встречи, но тут есть свои нюансы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Тренеры затеяли небольшую перестройку в обороне, которая может сказаться на её надёжности. Обе сборные создают много моментов у ворот соперника и довольно часто забивают, если взять отрезок в 10 последних матчей и посмотреть на среднюю результативность команд, то окажется, что Испания забивает 1,9 мяча за матч, а Италия 1,4 мяча. Среди их последних матчей часто встречались результативные. Есть смысл поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Прогноз на товарищеский матч Япония — Сальвадор

Сборная Япония уверенно преодолела отборочный турнир к ЧМ-2022 и показала на футбольных полях Катара достойный результат — заняла первое место в группе с Испанией и Германией, а в 1/8 финала дала отпор Хорватии, проиграв будущим бронзовым призёрам лишь в серии послематчевых пенальти (1:1, 1:3 пен.).

Япония проведёт серию товарищеских матчей в преддверии старта Кубка Азии. Напомним, в прошлом розыгрыше «синие самураи» проиграли в финале Катару — 1:3. Учитывая, что в квалификации ЧМ-2022 японцы продемонстрировали практически безупречные результаты — победили в 15 из 18 матчей, при одной ничьей и двух поражениях, то они в числе фаворитов в борьбе за титул.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Сборная Сальвадора готовится к Золотому кубку КОНКАКАФ, продолжив сотрудничество с Уго Пересом. Именно под руководством американского специалиста сальвадорского происхождения сине-белые в 2021 году пробились в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ. В отборе ЧМ-2022 они заняли предпоследнее место в группе, продемонстрировав беззубую игру в атаке. За последние два года прогресса в игре в атаке не наблюдалось.

Рекомендуем ставку на победу сборной Японии с форой (-1.5) за 1.61.

Прогноз на товарищеский матч Аргентина — Австралия

Почивающая на лаврах сборная Аргентины впервые после декабрьского триумфа на чемпионате мира сыграет с соперником из топ-50 рейтинга ФИФА. Мартовскую международную паузу аргентинцы потратили на товарищеские матчи с Панамой (2:0) и Кюрасао (7:0). Четыре из девяти голов в тех встречах забил Лионель Месси, тем самым превысив отметку в 100 голов за сборную своей страны.

Ближайший матч будет носить фактически выставочный статус, так как пройдёт в Китае. Сборная Австралии неплохо выступила на чемпионате мира, выйдя из группы, но уже в первом матче плей-офф встретилась с Аргентиной. Лионель Месси и его команда имели подавляющее преимущество, однако счёт на табло вышел не очень убедительным – 2:1. При этом у Австралии был шанс сравнять счёт в концовке встречи — аргентинцев спас вратарь Эмилиано Мартинес.

В мартовских товарищеский матчах Австралия дважды сыграла дома с другой командой из Южной Америки – Эквадором. Первый матч завершился победой Австралии 3:1, а во втором Эквадор взял реванш — 2:1. Стоит отметить, что Аргентина в товарищеских матчах не пропускает вот уже шесть игр подряд, каждый раз неизменно одерживая победу.

Сейчас Аргентина находится на пике и играет в своё удовольствие. Следующий крупный турнир аргентинцам предстоит сыграть только через год — Кубок Америки. Ближайший матч, как мы уже отмечали, носит фактически выставочный характер, поэтому можно рассчитывать на весёлый футбол. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Экспресс на матчи 15 июня

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче Испания — Италия за 2.40.

Ставка 2: победа Японии в матче с Сальвадором с форой (-1.5) за 1.61.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче Аргентина — Австралия за 2.40.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.61 Х 2.40 = 9.3.

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