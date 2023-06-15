Латвия — Турция. Штефан Кунц оставит латвийцев на дне

16 июня состоится матч квалификации Евро-2024 Латвия — Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу турок можно с коэффициентом 1.36. Успех латвийцев оценён экспертами в 9.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Латвия — Турция 16 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч квалификации Евро-2024 Латвия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Латвия — Турция (16.06.2023)

Начались матчи квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года. 16 июня запланировано сразу 12 встреч, а отдельное внимание уделим игре между сборными Латвии и Турции, которая пройдёт на стадионе «Даугава» в Риге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Латвии попала в группу D вместе с Турцией, Уэльсом, Хорватией и Арменией. Она пытается заполучить путевку на Евро-2024. Из группы проходят дальше лишь команды занявшие верхние две строчки. Красно-бело-красные занимают пятую строчку, проиграв Уэльсу (0:1).

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До этого команда неплохо выступила в Лиге наций, одержав четыре победы в шести матчах. Свою группу Латвия выиграла. Перед возобновлением квалификации на Евро-2024 команда проиграла в товарищеской встрече Ирландии (2:3). Неплохо показали латвийцы себя в Кубке Балтики, обыграв Эстонию (2:1 пен.), и уступив Исландии (1:2 пен.).

Сборная Турции начала отбор на Евро-2024 с победы над Арменией (2:1), но уступила Хорватии (0:2). Уровень команд сыграл важную роль. Турки располагаются на третьей строчке с тремя очками, а впереди их ждёт матч в Риге, и с давнего времени это не самый удобный соперник.

За всю историю очных встреч соперники встретились семь раз, и Турция одержала лишь одну победу, пять раз была зафиксирована ничья. При этом обеим командам нужны очки. Вполне вероятно, что команды снова покажут равный футбол.

«Лунные звёзды» до этого выступали в Лиге наций, одержав четыре победы в шести матчах. Плюс Турция одержала две победы в товарищеских встречах — с Шотландией (2:1) и Чехией (2:1). Поэтому фаворитом в этой паре будут гости.

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Плюс положение в группе такое, что сборная Уэльса лидирует с четырьмя очками. Хорваты с аналогичным количеством очков находятся на втором месте. Поэтому подопечным Штефана Кунца нужна только победа. Они уже смогли отобрать три очка у Армении, хоть игра и была равной.

Однако не ждём легкой прогулки для «лунных звёзд». Латвийцы не позволили Уэльсу создать много моментов — они крепкий орешек. И всё же в победу Турции верится больше. Но не ждём много голов. Даже с Арменией тотал в матче был меньше 3.5 мяча. Поэтому проверим ставку на победу гостей и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Латвия — Турция 16 июня 2023 года

Сборная Турции уже провела две встречи и проиграла лишь сильной команде Хорватии. Латвия сыграла лишь один матч и замыкает таблицу. В очных встречах зачастую соперники играли вничью, но Латвия по уровню слабее. Поэтому не ждём результативной встречи. Проверим ставку на победу турок, которым пора бы взять себя в руки, и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа Турции и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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