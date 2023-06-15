Норвегия — Шотландия. От Холанда ждут большего

Обладатель требла и рекордсмен АПЛ должен держать планку, но у шотландцев есть хитрый план.

17 июня состоится матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Норвегия — Шотландия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в качестве фаворита выделяют хозяев поля: поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 2.03, а успех шотландцев оценён в 3.80. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Норвегия — Шотландия 17 июня 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Норвегия — Шотландия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.74. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.97. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Шотландия (17.06.2023)

Прошли последние матчи ведущих чемпионатов Европы, и отгремели финалы еврокубков. На 17 июня запланировано 11 встреч 3-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2024. В одной из них в Осло на стадионе «Уллевол» сборная Норвегии примет Шотландию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В квалификации ЧМ-2022 старания Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора были тщетны. «Свёрла» финишировали на третьей строчке. За 10 туров они три раза сыграли вничью: с Нидерландами (1:1) и Турцией (1:1), а также одержали пять побед над аутсайдерами группы.

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Подопечные Столе Сольбаккена имели отличную возможность реабилитироваться в Лиге наций. По итогам первого круга они возглавляли квартет, но в последних трёх встречах из-за провальной игры в обороне набрали лишь три очка. В итоге они заняли второе место и пропустили в дивизион А Сербию.

За последние 10 встреч Норвегия лишь три раза сохранила ворота на замке, пропустив 13 голов. Эрлингу, вокруг которого строится игра в атаке, не всегда удаётся нивелировать проблемы в обороне великолепным нападением.

Холанд поучаствовал во всех семи голах сборной в квалификации ЧМ-2022, забив шесть мячей и отдав одну результативную передачу. Его отсутствие на поле в первых матчах отборочного турнира серьёзно ударило по атакующему потенциалу «свёрл». В предстоящей встрече от него ждут подвигов, учитывая, что обладатель требла в составе «Ман Сити» записал на свой счёт 52 гола.

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Шотландия была близка к путёвке на ЧМ-2022. «Тартановая армия» за 10 туров проиграла лишь Дании (0:2), победив в семи матчах. В итоге шотландцы заняли второе место, а в полуфинале плей-офф уступили Украине (1:3).

Подопечные Стива Кларка сумели реабилитироваться за неудачу в квалификации ЧМ-2022, добившись повышения в Лиге наций. Также они уверенно стартовали в отборочном турнире Евро-2024, в домашних матчах обыграв Кипр (3:0) и Испанию (2:0). Героем обеих встреч стал Скотт Мактоминей. Полузащитник «МЮ» оформил по дублю в ворота каждой сборной.

Поддержка трибун домашнего стадиона и возвращение Холанда — весомые аргументы в пользу норвежской сборной. Шотландия уверенно стартовала в квалификации и намерена защитить лидерство. Состав команды Стива Кларка сбалансированный и конкурентный. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или победу сборной Шотландии за коэффициент 1.84.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Шотландия 17 июня 2023 года

Норвегия без Холанда выглядела блёкло и беззубо в атаке. Лучший форвард Европы повышает атакующий потенциал сборной и её шансы на победы. В распоряжении Стива Кларка опытный состав. Шотландцы продемонстрировали эффективную игру в стартовых турах и постараются зацепиться за очки в матче с Норвегией. Рекомендуем ставку на ничью или победу сборной Шотландии за 1.84.

Ставка: сборная Шотландии не проиграет за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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