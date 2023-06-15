Кипр — Грузия. Хвича Кварацхелия не подведёт!

17 июня состоится отборочный матч Евро-2024 Кипр — Грузия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу грузин можно с коэффициентом 1.94, а шансы киприотов оцениваются аналитиками в 4.15. Ничья доступна за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Кипр — Грузия 17 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.64, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.35. На гол Кипра дают коэффициент 1.61, а гол Грузии оценивается в 1.25. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.05.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Кипр — Грузия (17.06.2023)

Продолжается квалификация на Евро-2024. В группе А уже сыграно четыре матча. В лидеры неожиданно вырвалась Шотландия, оставив за спиной Испанию и Норвегию. 17 июня на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке встретятся Кипр и Грузия.

Киприоты никогда в истории не выступали на ЧМ или ЧЕ, а лучшие показатели в квалификации были достигнуты в 2015 году, когда удалось заработать 12 очков в 10 матчах. Кипр в минувшем розыгрыше Лиги наций занял последнее место в группе с Грецией, Косовом и Северной Ирландией.

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Плохие результаты по ходу турнира привели к отставке Никоса Костеноглу, и должность главного тренера занял грузин Темури Кецбая. Под его руководством Кипр в первом же матче сенсационно победил Грецию (1:0), но дальнейшие результаты не внушали особого оптимизма болельщикам.

После победы над греками киприоты уступили Косову (1:5), а также проиграли Болгарии (0:2) и Шотландии (0:3), игра с которой стала единственной встречей сборной в текущей квалификации. Другое дело последние два товарищеских матча, закончившиеся победой над Израилем (3:2) и вничью с Арменией (2:2).

Впрочем, уровень армянской команды невысок, чего не скажешь о современной сборной Грузии. Интересно, что Темури Кецбая тренировал национальную команду этой страны с 2010 по 2014 год, но не добился на родине заметных успехов, выиграв только 13 из 40 встреч.

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«Крестоносцев» тренирует Вилли Саньоль. Первое время француз терпел одну неудачу за другой, но затем его усилия дали плоды. В Грузии настоящий футбольный бум, связанный с успехами сборной. Начиная с октября 2021 года команда провела 14 встреч и одержала 10 побед при трёх ничьих.

В прошлом году Грузия заняла первое место в группе Лиги наций, выиграв пять из шести матчей. Впечатление от этих успехов было смазано поражением в товарищеской игре от будущих полуфиналистов чемпионата мира Марокко (0:3).

Старт отбора на чемпионат Европы сложился для Грузии относительно удачно. Команда добыла статусную ничью в матче с Норвегией (1:1). Правда, у соперника в составе не было будущего триумфатора и лучшего бомбардира Лиги чемпионов Эрлинга Холанда.

Впрочем, всё внимание публики было приковано к другому 22-летнему таланту – Хвиче Кварацхелии. Нападающий «Наполи» стал в этом сезоне чемпионом Италии и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. В грузинской сборной он забил 10 мячей в 20 играх и является лучшим бомбардиром и одним из самых культовых людей в своей стране.

Предстоящие матчи с командами Кипра и Шотландии имеют важное значение для Кварацхелии с точки зрения мотивации. Главной звезде грузинского футбола не удался завершающий отрезок сезона. Хвича не отмечался результативными действиями за клуб и сборную с марта – 14 игр подряд.

Козырь Грузии – в разнообразии чемпионатов, из которых были вызваны на сбор футболисты. В отличие от Кипра, костяк команды которой составляют представители местного чемпионата, грузинские футболисты играют по всей Европе. В ростере пока всего несколько человек из топ-чемпионатов, но со временем их число будет увеличиваться.

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Молодые грузинские спортсмены, выступающие за рубежом, прогрессируют с каждым годом, и неудивительно, что под руководством квалифицированного тренера сборная добивается значительного прогресса. В матче с нестабильным Кипром мы это увидим наглядно. Поставим на победу гостей за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставка на отборочный матч Евро-2024 Кипр — Грузия 17 июня 2023 года

Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии, но не отмечался результативными действиями в конце сезона. Чем не мотивация порадовать грузинских болельщиков? Матч с Кипром для этого вполне подходит. Команда обитает во второй сотне рейтинга и стабильно проигрывает больше половины официальных матчей. Для Грузии, которая выиграла 10 из 14 последних встреч, это шанс набрать очки.

Ставка: победа Грузии за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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Прогноз на матч Литва — Болгария с коэффициентом 3.30.

Форвард ЦСКА Гайч заявил, что хочет остаться в Италии.

Прогноз на матч Португалия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 2.55.