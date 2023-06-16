Экспресс на футбол с коэффициентом 10.66: Сперцян удивит Уэльс, Мбаппе огорчит Гибралтар

16 июня пройдут очередные отборочные матчи Евро-2024, а также ряд товарищеских игр. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.66 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Уэльс — Армения

Матч фаворита с аутсайдером не несёт в себе особой интриги, но это только на первый взгляд. Сборная Уэльса не может стабильно и без проблем обыгрывать соперников, которые ниже классом. Для этого валлийцам не хватает атакующего потенциала — они редко забивают больше одного мяча за игру. Да и форма у хозяев не самая лучшая, только в прошлом туре они прервали серию из девяти матчей без побед.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сейчас та же серия из девяти матчей без побед у сборной Армении, и она пока не прервана. После провального сезона в Лиге наций гости сменили тренера. Александр Петраков неудачно отработал со сборной Украины, но наверняка подкупил новых работодателей умением находить подход к молодёжи. Под его руководством сборная Армении заиграла острее и забила три гола в двух матчах.

Проблемы армян с обороной при этом никуда не делись. Девять матчей подряд они пропускают не менее двух голов за игру. Петраков пока не пытается играть в закрытый футбол, а потому у нас есть шанс увидеть зрелищный матч. Валлийцы дома с таким соперником просто не могут отсиживаться в обороне больше, чем нужно, они будут идти вперёд и могут нарваться на контратаку. Ставка на «обе забьют – да» за 2.11.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Гибралтар — Франция

Чтобы понять разницу в уровне этих сборных, достаточно отметить, что эксперты не берутся рассматривать вероятность даже ничьей. Сборная Гибралтара является безнадёжным аутсайдером, с чем поспорить очень сложно. Хозяева не выигрывали почти три года, а смогли раздобыть хотя бы одно очко в официальном матче в последний раз больше года назад. Таким образом, основная интрига заключается в том, насколько серьёзно французы отнесутся к этой игре.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Они осознают, что могут уверенно выиграть за счёт класса, так как оборона соперника в любом случае не справится. Дидье Дешам наверняка решит поберечь большинство лидеров, хотя Килиан Мбаппе должен получить свои минуты. «Трëхцветным» сейчас не приходится тратить слишком много сил для победы – в 1-м туре они уверенно разобрались с Нидерландами — 4:0, а затем всего одного гола хватило для победы над Ирландией — 1:0.

С Гибралтаром стоит ожидать схожего сценария – фаворит обеспечит преимущество в первом тайме, а затем просто будет доигрывать без риска лишиться важных футболистов. Кроме того, хозяева в трёх последних матчах не пропускали больше трёх мячей, в том числе от Греции и Нидерландов. Поэтому можно рассмотреть тотал меньше 4.5 мяча с коэффициентом 2.35.

Прогноз на товарищеский матч Польша — Германия

Сборная Германии снова заставляет болельщиков сомневаться в светлом будущем. Безусловно, товарищеские матчи вовсе не тот ориентир, который должен указывать на истинный уровень команды, но после провального чемпионата мира от немцев ждут только успеха. В национальной команде сейчас много перемен – тут и смена руководства, и новый курс на омоложение. Главному тренеру Ханс-Дитеру Флику пока удалось сохранить своё место, однако спрос с него теперь высок как никогда, ведь впереди домашний чемпионат Европы.

Поддерживать форму немцы вынуждены в контрольных встречах, в которых уже должен быть заметен прогресс, однако пока его нет. В трёх последних матчах — с Перу, Бельгией и Украиной — у немцев в активе всего одна победа — над южноамериканцами. И даже в той игре (2:0) лишь плохая реализация соперника помогла довести дело до победы. С Бельгией команда провалилась (2:3), а с Украиной спаслась от поражения только в добавленное время (3:3). С Польшей едва ли будет лучше. Флик понимает, что сейчас выводить команду на пик формы бессмысленно, так как главные матчи начнутся осенью.

В данный момент, несмотря на всю критику, он продолжит экспериментировать и налаживать игровые связи. Полякам же отдыхать некогда, отборочный турнир продолжается, а возможная победа дома над Германией придаст уверенности. Дома в товарищеских матчах они не проигрывают почти пять лет. Вот и теперь рассмотрим вариант, что хозяева не проиграют с коэффициентом 2.15.

Экспресс на матчи 16 июня

Ставка 1: обе забьют в матче Уэльс — Армения за 2.11.

Ставка 2: ТМ 4.5 мяча в матче Гибралтар — Франция за 2.35.

Ставка 3: Польша не проиграет Германии за 2.15.

Общий коэффициент: 2.11 Х 2.35 Х 2.15 = 10.66.

«Ростов» объявил о продлении контракта с Байрамяном.

«Оренбург» заключит контракт с Ярошиком на два года.

Месси объяснил, почему не планирует сыграть на ЧМ-2026.