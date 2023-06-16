Португалия — Босния и Герцеговина. Роналду и Мартинес сработались

17 июня состоится матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех боснийцев оценён экспертами в 20.0. Ставки на ничью принимаются за 8.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Босния и Герцеговина 17 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Португалия — Босния и Герцеговина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Босния и Герцеговина (17.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 17 июня запланировано 11 встреч 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне сборная Португалии примет Боснию и Герцеговину. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После неудачи на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии претерпела смену главного тренера. Должность занял 49-летний испанский специалист Роберто Мартинес. Под его руководством в двух стартовых турах квалификации ЧЕ-2024 «команда избранных» обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0).

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В соперниках были явные аутсайдеры, но то, что с ними не возникло проблем — уже неплохо. Также хорошо, что остался доволен Мартинесом лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. В этих двух встречах обладатель пяти «Золотых мячей» отметился четырьмя забитыми мячами.

Роналду понравилось то, что при Мартинесе увеличилась интенсивность тренировок, а также улучшилась эмоциональная составляющая. Криштиану выразил уверенность, что его команда успешно пройдёт отбор на Евро-2024 и станет лучше в атакующем компоненте игры. Пока что всё идёт как надо.

Мартинес тоже не скупился на комплименты в адрес Роналду. Он признался, что 38-летний нападающий очень важный игрок и человек в раздевалке. Испанец заявил, что Криштиану обладает уникальным опытом и потрясающими индивидуальными качествами. Кажется, атмосферу в «команде избранных» наконец-то можно назвать хорошей.

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Именно таких взаимоотношений между Роналду и тренером не хватило португальцам на чемпионате мира в Катаре для более успешного выступления. У них очень сильный состав. В молодом поколении проглядывается ряд талантливых игроков, которые в будущем могут стать звёздами. При этом в полном порядке ведущие футболисты, в частности Бернарду Силва и Бруну Фернандеш.

У Боснии и Герцеговины состав в разы слабее, чем у Португалии. Связано это с тем, что уровень футбола в стране находится на низком уровне. В составе сине-жёлтых есть известные спортсмены, которые выступают на клубном уровне за сильнейшие европейские команды, но их можно по пальцам пересчитать.

Речь идёт, конечно же, о лучшем бомбардире сборной Боснии и Герцеговины Эдине Джеко («Интер») и Раде Круниче («Милан»). Несмотря на возраст, Джеко по-прежнему оказывает огромное влияние на игру. 37-летний нападающий находится в хорошей физической форме и регулярно радует болельщиков высоким качеством игры.

В частности благодаря Джеко сине-жёлтые неплохо выступили в Лиге наций. За шесть туров они уступили только Румынии (1:4). Вничью боснийцы сыграли с Финляндией (1:1) и Черногорией (1:1). Одержав победы во всех остальных встречах, они заняли первое место в группе. Джеко за этот период забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Также подопечные Фарука Хаджибегича неплохо стартовали в квалификации ЧЕ-2024 — с разгромной победы над Исландией (3:0). Здесь уже одним из главных героев встречи стал Крунич. Он оформил дубль. На этом позитивные моменты заканчиваются. В игре 2-го тура боснийцы проиграли Словакии (0:2).

Как ни крути, старение Джеко не проходит бесследно. Нападающий уже не всегда может как раньше вытащить матч чуть ли не в одиночку. Командная игра лучше поставлена у Португалии. Ресурсов у неё больше. Плюс грядущая встреча состоится в Лиссабоне. Предлагаем проверить ИТ1Б 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

В последней очной встрече «команда избранных» одержала разгромную победу со счётом 6:2. С результативностью она на ты. За последние 11 матчей во всех официальных турнирах португальцы забили 33 мяча. И если верить Роналду, при Мартинесе они станут радовать болельщиков голами ещё чаще.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Португалия — Босния и Герцеговина 17 июня 2023 года

В последний раз сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году. Сейчас есть предпосылки к тому, что Роналду снова выиграет титул. Знаменитый португалец нашёл общий язык с тренером. Команда устремилась в сторону прогресса. Она выглядит фаворитом не только предстоящего матча, но и всего турнира в целом. В Боснии и Герцеговине футбол развит намного хуже, чем в Португалии. Топовые игроки есть, но вряд ли их стараний окажется достаточно. Ждём, что хозяева одержат результативную победу.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

Бородюк: из Александра Мостового получится хороший тренер.

Прогноз на матч Португалия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 2.50.

Руди Гарсия возглавил «Наполи».

Прогноз на матч Люксембург — Лихтенштейн с коэффициентом 5.20.