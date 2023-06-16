Черногория — Венгрия. Всем бы такого тренера

Марко Росси создал из венгров сборную, готовую обыгрывать даже Англию с Германией. Черногорцы им точно не помеха.

17 июня состоится матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Черногория — Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу венгров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех черногорцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Черногория — Венгрия 17 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Черногория — Венгрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Черногория — Венгрия (17.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 17 июня запланировано 11 встреч 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Под Горицом» в Подгорице сборная Черногории примет Венгрию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборную Черногории нельзя отнести к числу сильных. За шесть туров группового этапа недавнего розыгрыша Лиги наций она обыграла только Румынию (2:0 и 3:0). Также «храбрые соколы» сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Уступили они Финляндии (дважды 0:2) и боснийцам (0:1).

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Подопечные Миодрага Радуловича заняли третье место в группе. Результаты не из лучших, тем более если учесть, что матчи были с не очень сильными соперниками. В квалификации ЧЕ-2024 дела у черногорцев также идут не лучшим образом. В двух турах они не без труда обыграли Болгарию (1:0) и уступили Сербии (0:2).

Состав «храбрых соколов» не блещет звёздными именами, но пара известных футболистов есть. Выступают за Черногорию нападающий «Герты» Стеван Йоветич, форвард «Лацио» Адам Марушич и защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич. Уровень остальных игроков оставляет желать лучшего.

Ресурсов и качества черногорской команде частенько не хватает, но дело не только в этом. Также у неё плохо поставлен командный футбол. Подопечные Миодрага Радуловича постоянно проигрывают соперникам по владению мячом, создают мало моментов и когда нужно не могут сыграть на результат.

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Сборная Венгрии в данном плане сильно отличается от Черногории в положительную сторону. За последние несколько лет она достигла солидного прогресса. Не последнюю роль в этом сыграл опытный итальянский наставник Марко Росси. При нём улучшилось абсолютно всё.

Специалист превратил сборную Венгрии из андердога в одного из самых неудобных и неуступчивых соперников. За шесть туров группового этапа Лиги наций «волшебные мадьяры» проиграли только Италии (1:2 и 0:2). Также они сыграли вничью с Германией (1:1). Обыграли Англию (1:0 и 4:0) и немцев (1:0).

Несмотря на то что уровень соперников был выше, венгры заняли второе место в группе, всего на одно очко отстав от Италии. После этого они разгромили Болгарию (3:0) во встрече 1-го тура квалификации ЧЕ-2024. Есть уверенность, что отбор они пройдут без особых трудностей.

У Венгрии не очень сильный состав, но её неуступчивость, слаженная командная игра, хорошая надёжность в обороне и грамотно выбранная схема помогли обыграть даже топовые сборные. В квалификации ЧЕ-2024 уровень соперников не так велик, как в Лиге наций. Проблемы тут могут возникнуть разве что с Сербией.

Поставить на то, что венгры обыграют черногорцев, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Лига наций — не единственный турнир, где «волшебные мадьяры» классно выступили. Они были близки к тому, чтобы выйти в финальный раунд ЧМ-2022, но поляки оказались немного проворнее.

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Думается, венгры продолжат прогрессировать и в будущем будут ещё чаще обыгрывать сильных соперников. Хочется увидеть их в финальном раунде международного турнира. Если в отборе и Лиге наций они играют с невероятным рвением и характером, то что будет в финальных стадиях турниров?

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Черногория — Венгрия 17 июня 2023 года

Сборная Черногории выглядит аутсайдером предстоящего матча. За последние 18 встреч во всех официальных турнирах она добыла только шесть побед, причём все они были одержаны в играх с явными аутсайдерами. Венгрия намного успешнее, чем «храбрые соколы». Росси поставил отличный футбол, за счёт которого у неё появилась возможность обыгрывать даже лидеров.

Ставка: победа Венгрии за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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Прогноз на матч Черногория — Венгрия с коэффициентом 3.12.

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