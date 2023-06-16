Бельгия — Австрия. Тедеско верит в Лукаку

17 июня состоится матч 3-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 Бельгия — Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита выделяют хозяев поля: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.63, а успех австрийцев оценён в 5.40. Заключить пари на ничью можно за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Бельгия — Австрия 17 июня 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Бельгия — Австрия будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.88. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Бельгия — Австрия (17.06.2023)

На 17 июня запланировано 11 матчей 3-го тура группового этапа квалификации Евро-2024. В одной из них в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» сборная Бельгии примет Австрию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После провальных результатов на ЧМ-2022 Роберто Мартинес был отправлен в отставку. Уже под руководством Доменико Тедеско сборная Бельгии стартовала в квалификации Евро-2024, причём успешно. Она разгромила Швецию (3:0) благодаря хет-трику Ромелу Лукаку.

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Тедеско – перспективный специалист, который не снискал большой славы на клубной арене. В его распоряжении отличный подбор игроков. Однако к навыкам работы с футболистами топового уровня остаются вопросы.

«Красные дьяволы» постепенно обновляется. Эден Азар завершил карьеру в сборной, а сразу полдюжины перспективных футболистов стучат в дверь команды: Артур Теате, Ваут Фас, Себастиан Борнау, Доди Лукебакио, Жоан Бакайоко и Луа Опенда. Большинство из них появлялись на поле в стартовых двух матчах под руководством Тедеско.

Тедеско внёс первые тактические коррективы, отказавшись от схемы с тремя защитниками. Он использовал расстановку 4-1-3-2 при акценте на атаку и сбалансированную 4-2-3-1 при игре с равными по силе соперниками. В обоих случаях за Кевином Де Брёйне оставалась роль главного разыгрывающего с обильным пространством для манёвров.

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Кадровые эксперименты с курсом на омоложение состава, особенно в защитном блоке, могут дать о себе знать в предстоящей встрече с хорошо организованной сборной Австрии. Тибо Куртуа провёл мощный сезон, но даже он не всесилен. Лишь в 10 из 31 матча в Примере он отыграл «на ноль».

Сборная Австрии имеет статус крепкой европейской сборной. При этом в текущем столетии она ни разу не выступала на ЧМ и лишь три раза пробивалась на континентальное первенство, продемонстрировав неоднозначные результаты.

После очередных неудачных выступлений в квалификации ЧМ-2022 сборную возглавил Ральф Рангник. Ни для кого не секрет, что он знаменитый футбольный селекционер и реформатор. Переход на схему 4-4-2 и смещение акцента на оборону в итоге не окупились. Австрийцы провалились в Лиге наций, заняв последнее место в группе, и вылетели в дивизион B.

Из-за травм Кевина Дансо и Марселя Забитцера в предстоящей встрече немецкому специалисту предстоит решить серьёзные проблемы в средней линии. Благо выбор среди игроков данного амплуа велик.

Австрийцы проходили квалификацию на два последних чемпионата Европы. Подопечные Рангника уверенно стартовали и в текущем отборочном турнире. Они показали содержательную игру в атаке, нанеся суммарно 44 удара по воротам, из которых 20 — в створ. В итоге обыграли Азербайджан (4:1) и Эстонию (2:1). Класс сборной Бельгии в разы выше, и закрепить успех будет непросто.

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Тедеско смог вдохновить лидеров «красных дьяволов», стартовав с разгромной победы над Швецией (3:0). Ромелу Лукаку прибавил в атакующем аспекте и помог «Интеру» мощно провести концовку сезона. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу сборной Бельгии с форой (-1) за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Бельгия — Австрия 17 июня 2023 года

Австрия славится надёжной игрой в защите. Рангник постепенно выводит игру сборной на качественно новый уровень. Однако игра таких сборных не может получиться скучной, а бельгийцы будут выступать дома. У Ромелу Лукаку шансы забить точно будут. Рекомендуем осторожную ставку победу сборной Бельгии с форой (-1) за 2.05.

Ставка: победа сборной Бельгии с форой (-1) за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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