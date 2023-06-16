Бразилия — Гвинея. Малком отстоит честь «Зенита» и РПЛ

17 июня состоится товарищеский матч Бразилия — Гвинея. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех гвинейцев оценён экспертами в 38.00. Ставки на ничью принимаются за 9.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Бразилия — Гвинея 17 июня 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Бразилия — Гвинея получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Бразилия — Гвинея (17.06.2023)

17 июня на международной арене запланировано пять товарищеских матчей. Отдельное внимание стоит уделить игре между сборными Бразилии и Гвинеи. Встреча пройдёт на нейтральном поле в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Бразилия после выступления на чемпионате мира, в котором уступила Хорватии в серии пенальти на стадии 1/4 финала, сыграла лишь одну товарищескую встречу — с Марокко (1:2).

«Челси» опередил «Баварию» и «Арсенал» в борьбе за Мойсеса Кайседо.

В состав на товарищескую игру с Гвинеей попал экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас, который выступает за «Фламенго» и является одним из лидеров клуба. Также в заявку попал защитник «Зенита» Роберт Ренан, который заменит травмированного Нино. Для него это второй вызов в сборную. Вернулся и нападающий «Зенита» Малком, который не выступал за национальную команду с 2021 года.

Сборная Гвинеи неплохо выступила в квалификации на Кубок африканских наций, заняв второе место и набрав девять очков. Команда проиграла лишь в последнем туре Египту (1:2). До этого она обыграла Эфиопию (3:2 и 2:0).

Уровень сборных сильно отличается. Логично, что явными фаворитами в этой паре будут бразильцы. Они лучше по всем показателям. К тому же многие футболисты получили шанс проявить себя и будут стараться. Так что сборную Гвинеи ждёт весьма трудный матч. Тем более гвинейцы проигрывают даже Кот-д’Ивуару (1:3) и Алжиру (0:1) в товарищеских матчах.

Погребняк назвал Холанда «модернизированной версией себя».

Поэтому мы рекомендуем проверить ставку на победу сборной Бразилии и тотал больше 3.5 мяча за 1.96. У многих футболистов есть мотивация зацепиться за возможность выйти в составе сборной. И вряд ли они упустят свой шанс отличиться.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бразилия — Гвинея 17 июня 2023 года

Бразилия серьёзно подготовилась к товарищескому матчу, и в заявку попали даже звёзды РПЛ. Гвинея ни разу не сталкивалась с таким соперником, по уровню игры и составу сильно уступая. Бразильцам есть что доказывать после поражения от Марокко, поэтому проверим ставку на их победу через тотал больше.

Ставка: победа сборной Бразилии и тотал больше 3.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

Прогноз на матч Черногория — Венгрия с коэффициентом 3.12.

Мутко: «Спартак» — самый популярный клуб в России.

Прогноз на матч Норвегия — Шотландия с коэффициентом 3.10.

Месси: изначально был другой план, но мы довольны решением перейти в «Интер Майами».