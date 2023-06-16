Фарерские острова — Чехия. Ян Кухта и Адам Гложек развлекутся

17 июня 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Фарерские острова — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.25. Шансы «рыбаков» оценены в 15.0. Заключить пари на ничью предлагается за 5.70.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Фарерские острова — Чехия 17 июня 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Фарерские острова — Чехия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20. Ставки на то, что чехи победят со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Фарерские острова — Чехия (17.06.2023)

Чехия занимает первое место в группе Е, набрав четыре очка из шести возможных. В матче 3-го тура чехи отправятся в гости к Фарерским островам, чтобы сохранить лидерство в группе.

«Рыбаки» имеют один матч в запасе, по сравнению с чехами. Фареры взяли очко в начале квалификации, сыграв вничью со счётом 1:1 с Молдавией.

Кварацхелия вошёл в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Италии.

Группа Е выглядит очень плотной, и любая из пяти команд может претендовать на участие в чемпионате Европы 2024 года. К Фарерским островам и Чехии в группе Е присоединились Польша, Молдавия и Албания.

Ранее эти команды играли пять раз, и во всех пяти встречах победу одержала Чехия. Последняя игра между сборными состоялась в ноябре 2022 года, когда чехи победили «рыбаков» со счётом 5:0.

Перед матчем 3-го тура подопечные Ярослава Шильгавы не проигрывают в двух последних встречах. После победы над Польшей со счётом 3:1 в отборочном турнире последовала нулевая ничья с Молдавией. Эти матчи продемонстрировали лучшие и худшие стороны нынешней чешской команды.

Канчельскис: на следующей неделе будет решаться моё тренерское будущее.

В победе над Польшей чехи были быстрыми и энергичными. Поэтому они с самого начала повели в счёте, забив гол на первой минуте и ведя с преимуществом в три мяча после 64 минут.

Фарерские острова выиграли только одну из последних шести встреч. Эта победа, как ни странно, была одержана над Турцией (2:1) в Лиге наций. Команда не смогла выиграть два последних матча, уступив Северной Македонии (0:1) и сыграв вничью с Молдовой (1:1).

Забивают «рыбки» очень мало — в последних шести встречах они забили всего пять голов. Большая часть футболистов сборной выступают на полупрофессиональном уровне. Только семь спортсменов играют за пределами Фарерских островов в профессиональном футболе. Нападающий «Беверена» Йоан Симун Эдмундссон является самым результативным игроком команды.

В составе Шильгавы есть смесь футболистов, выступающих внутри страны и в клубах со всей Европы. Чехи могут опередить Польшу в группе Е, если одержат победу над Фарерскими островами.

В команде есть такие известные футболисты, как Ян Кухта, некоторое время выступавший за «Локомотив», или Адам Гложек из «Байера». Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 мяча за 2.18. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 мяча за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

Лунёв рассказал о различиях футбола в Германии и России.

Прогноз на матч Португалия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 2.50.

Бывший менеджер «Барселоны» рассказал об огромных долгах клуба.

Прогноз на матч Люксембург — Лихтенштейн с коэффициентом 5.20.