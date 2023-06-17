Арман Царукян — Жоаким Силва. Следующим будет Оливейра?

Россиянин делает много громких заявлений. Удастся ли ему достать Чарльза — неизвестно, но с этим соперником он справится быстро.

На 18 июня запланирован поединок между восьмым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном и бразильским бойцом Жоакимом Силвой. Россиянин делает большие успехи, но ему ещё неоднократно придётся доказывать свою состоятельность и проходить проверки на прочность. Предстоящий бой — одна из них.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Арман Царукян — Жоаким Силва

Бой в лёгком весе между Арманом Царукяном и Жоакимом Силвой состоится 18 июня 2023 года в Лас-Вегасе, на стадионе «ЮЭфСи Апекс» (США).

Во сколько начало боя Царукян — Силва

Предполагается, что поединок между Арманом Царукяном и Жоакимом Силвой начнётся не раньше 5:30 мск 18 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Царукян — Силва

Бой в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Арман Царукян — Жоаким Силва

Эксперты считают фаворитом Армана Царукяна. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.10. Шансы Жоакима Силвы оценили коэффициентом 7.70. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Арман Царукян — Жоаким Силва

Арман Царукян является одним из самых ярких и талантливых бойцов России. До UFC 26-летний спортсмен становился чемпионом по версии MFP в лёгком весе, а также чемпионом Азии по версии Kunlun Fight.

В UFC россиянин провёл уже восемь поединков. Уступил он только действующему чемпиону в лёгком весе Исламу Махачеву и Матеушу Гамроту (в обоих случаях единогласным решением). Примечательно, что Царукян стал первым соперником в карьере Махачева, который оформил ему тейкдаун.

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Это является одной из сильных сторон Армана. Зачастую он очень хорош в борьбе. Царукян часто переводит соперников в партер и там развивает своё преимущество. В состоявшемся в 2021 году поединке с Мэттом Фреволой он совершил целых 10 тейкдаунов при 12 попытках.

Только четыре бойца за всю историю UFC провели 10+ тейкдаунов за один бой с меньшим количеством попыток. К предстоящему поединку Царукян подходит в качестве фаворита, но никакой недооценки соперника нет. В преддверии боя Арман отметил, что Силва крепкий парень и что невозможно знать наперёд, как будет развиваться бой.

Идеальным исходом Царукян назвал победу в первом раунде. Будет ли всё так просто, как он запланировал? Жоаким — довольно опытный боец. На его счету 15 поединков, в 12 из которых были одержаны победы. Семь раз бразилец выиграл нокаутом и дважды — решением судей.

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Правда, последние пять лет складываются для Силвы просто ужасно. За этот период времени он провёл только пять боёв и одержал в них лишь две победы — над Джаредом Гордоном и 37-летним Джесси Ронсоном. Проиграл сначала Пичелу единогласным решением, а затем Насрату Хакпарасту и Рикки Гленну (в обоих случаях нокаутом).

Хакпарасту бразилец уступил во втором раунде, а Гленну — на 37-й секунде поединка. Отразились на ходе и итогах встреч полученные бразильцем травмы. Из-за них он очень много пропустил и сильно сбавил. Так или иначе, лишь три боя за последние четыре года — это совсем несерьёзно.

На что ставить?

Велика вероятность, что Царукян отправит Силву в нокаут в первой половине боя. Поставить на то, что россиянин выиграет нокаутом/техническим нокаутом/дисквалификацией, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Бразилец проигрывает россиянину в технике, да и его тонус вызывает массу сомнений.

У Армана грандиозные планы на будущее. Он планирует расправиться с Чарльзом Оливейрой, а также взять реванш у Ислама Махачева. В недавнем интервью россиянин поделился мнением, что бразильский бывший чемпион UFC является для него удобным соперником и что при встрече он его уничтожит.

Что ж, в предстоящем бою у Армана есть шанс разделаться с другим бразильцем и доказать, что он на самом деле готов к бою с Оливейрой. Грезы о бое с экс-чемпионом UFC и реванше с Махачевым — это, конечно, всё хорошо. Но для начала Царукяну нужно показать, что он не стоит на месте. Будет прогресс — будет возможность побороться за титул.

Ставка: победа Армана Царукяна нокаутом за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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