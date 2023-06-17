Хорватия — Испания. Время не властно над Модричем

18 июня состоится финал Лиги наций — 2022/2023 Хорватия — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в качестве фаворитов выделяют «Красную фурию»: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 3.90, а успех испанцев оценён в 2.07. Заключить пари на ничью можно за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года

Аналитики считают, что встреча Хорватия — Испания не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.84. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.86. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.94 по линии «Фонбет». За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на финал Лиги наций Хорватия — Испания (18.06.2023)

Финал Лиги наций Хорватия — Испания состоится 18 июня в Роттердаме на стадионе «Де Кёйп». Феликс Цвайер в 21:45 мск даст стартовый свисток.

«Шашечные» неубедительно стартовали в текущем розыгрыше Лиге наций — проиграли с разгромным счётом Австрии (0:3) и вырвали ничью во встрече с Францией (1:1). Однако они сумели собраться с силами и победили в четырёх оставшихся матчах, благодаря чему вышли на первое место.

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После этого подопечные Златко Далича успешно выступили на ЧМ в Катаре, став обладателями бронзы, победив Марокко (2:1) в матче за третье место, и доказали неслучайность успеха на ЧМ-2018.

С точки зрения тактического построения Хорватия является одной из лучших сборных мира. Благодаря этому многолетние лидеры «шашечных», несмотря на возраст, оказывают серьёзное влияние на результат.

Стоит отметить также грамотно проходящую схему поколений. Златко Даличу удалось эффективно интегрировать в игровую структуру талантливую молодёжь. Постепенно к игре за стартовый состав выросли Ловро Майер, Йосип Шутало, Никола Влашич, Борна Соса, Йосип Станишич и Доминик Ливакович, сменивший в воротах Даниэля Субашича.

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Хорватия не может рассчитывать на Йошко Гвардиола и Марко Ливайя. Талантливый защитник «Лейпцига» получил повреждение, а яркий форвард «Хайдука», на счету которого 19 голов и 13 результативных передач в чемпионате Хорватии, отказался от участия из-за оскорбительных действий болельщиков национальной команды во время тренировки в Риеке.

Испания неудачно выступила на ЧМ-2022, вылетев в 1/8 финала после поражения Марокко (0:1 пен.). Луис Энрике был отправлен в отставку. Новым тренером «Красной фурии» был назначен Луис де ла Фуэнте, прежде работавший с молодёжными составами Испании всех поколений (от U19 до U23).

Выбор кандидата вполне логичен, учитывая тяжело проходящую смену поколений. Однако уже после нескольких матчей сборной под его началом в СМИ заговорили о возможной отставке специалиста на фоне результатов и сомнительных методов работы, в том числе тактических и кадровых экспериментов.

За последние десять встреч испанцы забили 19 голов, но десять из них – в матчах с андердогами: Коста-Рикой (7:0) и Иорданией (3:0). Испания имеет проблемы с ярко выраженным бомбардиром. Порой футболисты безыдейно перекатывают мяч в середине поля в попытке перейти к позиционной атаке, а также испытывают серьёзные проблемы со взломом обороны соперника.

По этой причине недавно вызов в сборную получил 33-летний Хоселу. На фоне тактических экспериментов команда смотрелась блёкло в атаке, утратив присущий ей игровой стиль.

В Испании россыпь талантов, но у многих футболистов отсутствует менталитет победителей. В составе «Красной фурии» остались только 12 спортсменов, которые ездили на чемпионат мира. Для возвращения статуса гегемона ещё предстоит проделать огромную работу.

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Испания превосходит Хорватию в кадровом потенциале, но «шашечные» выглядят предпочтительнее на фоне слаженности и тактически грамотной игры. Под руководством Далича «пламенные» уже не первый год успешно выступают на международной арене. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или победу Хорватии за коэффициент 1.81 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на финал Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года

Златко Далич создал отличную команду. Под его руководством эффективно проходит смена поколений. За счёт грамотно построенной тактической игры «шашечные» являются неудобным соперником для многих сборных. Омоложение состава в Испании протекает сложно. На то, что хорваты не проиграют, в «Фонбет» дают коэффициент 1.81. За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Хорватия не проиграет за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 7.86.

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