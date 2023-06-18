Экспресс на футбол с коэффициентом 7.13: Куман разочарует, Осимхен тащит Нигерию

В Лиге наций пришло время для финальных матчей, а в Африке продолжается борьба за Кубок.

Даже матчи квалификации на Евро-2024 не могут проходить без перерывов — всем нужен отдых! Однако 18 июня есть много других событий, на которые стоит обратить внимание. Представляем вашему вниманию экспресс на сегодня с коэффициентом 7.13.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч за третье место Лиги наций Нидерланды — Италия

Футболисты сборной Нидерландов не сумели преодолеть сопротивление хорватов в полуфинале. Они проиграли в дополнительное время матча. Довольно много ошибок допустила экспериментальная оборона команды Кумана. Даже опытный ван Дейк оказался не способен в одиночку закрыть все проблемные зоны.

Сборная Италии была не готова к высокому прессингу испанцев в полуфинале. Уже на первых минутах встречи опытный Бонуччи потерял мяч перед штрафной и соперник немедленно открыл счёт. Иммобиле через несколько минут реализовал 11-метровый и Италия отыгралась. Но больше от подопечных Манчини креатива болельщики не дождались.

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Сборная Италии знает, где у соперника есть слабые места, что доказывает хорошими результатами в очных встречах. Рекомендуем изучить ставку на то, что «лазурные» не проиграют за 1.65.

Прогноз на финал Лиги Наций Хорватия — Испания

Златно Далич уже не первый год эффективно работает во главе сборной Хорватии. Его успех с «шашечными» на ЧМ в России многие воспринимали как случайность, но на ЧМ-2022 в Катаре он доказал закономерность результата. Модрич оказывает огромное влияние в поддержке и развитии позиционных атак за счёт качества передач, высокой техники и потрясающего виденья поля. «Шашечных» продолжают недооценивать. Они могут приятно удивить, как это было в недавнем матче с Нидерландами.

Сборная Испании провально выступила на ЧМ в Катаре, завершив борьбу за титул в 1/8 финала по итогам встречи с Марокко (0:0, 0:3 по пен.). Футбольная федерация отправила Луиса Энрике в отставку, доверив продолжить курс на смену поколений Луису де ла Фуэнте. Стоит отметить, что он хорошо знаком с талантами Испании, поработав у руля молодёжных сборных «красной фурии» всех поколений (от U19 до U23).

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На фоне тянущихся проблем со взломом эшелонированной защиты соперников из-за отсутствия номинального центрфорварда Луис де ла Фуэнте вызвал 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу. Впрочем, он неплохо дебютировал — в трёх матчах забил три мяча. Думаем, этот матч получится результативным и предлагаем ставку на обе забьют за 1.80.

Прогноз на матч Кубка африканских наций Сьерра-Леоне — Нигерия

В эти выходные Нигерия отправится к Сьерра-Леоне. «Суперорлы» забили 13 мячей за четыре встречи группового этапа, пропустив всего два гола. Они выиграли в четырёх матчах — отличный показатель. Сьерра-Леоне пока выиграла только одну встречу, потерпев одно поражение и сыграв дважды вничью. В игре первого круга нигерийцы оказались сильнее и победили — 2:1.

Все внимание в этом матче приковано к Виктору Осимхену, который надеется забить свой 16-й гол в 25-й игре за сборную Нигерии. Суперзвезда «Наполи» имеет лучшее соотношение голов к матчам за всю историю национальной команды и он готов стать лучшим бомбардиром страны. Осимхен забил 26 голов в Серии А в этом году, выиграв вместе с «Наполи» титул чемпионов Италии.

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Думается, у нигерийской команды не возникнет никаких проблем даже на выезде. В случае победы сборная возглавит турнирную таблицу, а Виктор Осимхен сможет добавить ещё один гол в свою копилку. Предлагаем ставку на победу Нигерии и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Экспресс на матчи 18 июня

Ставка 1: Италия не проиграет Нидерландам за 1.65.

Ставка 2: обе забьют в матче Хорватия — Испания за 1.80.

Ставка 3: победа Нигерии над Сьерра-Леоне и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.80 Х 2.40 = 7.13.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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