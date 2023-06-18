Армения — Латвия. Сперцян и Тикнизян покажут уровень РПЛ

Футболисты «Краснодара» и «Локомотива» в последнем матче за сборную сделали по передаче. В этом будут не хуже.

19 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Армения — Латвия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех латвийцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Армения — Латвия 19 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Армения — Латвия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Армения — Латвия (19.06.2023)

Клубный футбол ушёл в отпуск, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 19 июня запланированы 12 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване сборная Армении примет Латвию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После неудачной квалификации на чемпионат мира в Катаре и полного провала в Лиге наций, сборная Армении пережила смену наставника. Занял должность бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Его назначение весьма благоприятно отразилось на команде.

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Петраков улучшил рисунок футбола Армении. Возросла скорость, стало больше движения, техники и креатива. За счёт этого и не только в двух турах квалификации ЧЕ-2024 команда неплохо себя проявила. Она уступила Турции (1:2) и обыграла Уэльс (4:2).

Не последний вклад привнесли выступающие за российские клубы футболисты — Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян, Хорен Байрамян и Наир Тикнизян. Полузащитник «Краснодара» и хавбек «Локомотива» записали на свой счёт по одной результативной передаче во встрече с валлийцами.

Некоторые, в частности экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк, раскритиковали Петракова за вызов играющих в России футболистов. Однако Александр непринуждённо парировал выпады. Он подчеркнул, что на правах главного тренера может позволить себе руководить сборной Армении так, как считает нужным. Главное — есть результат.

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Латвия, равно как и Армения, устремилась в сторону прогресса. Квалифицироваться на ЧМ-2022 она не сумела, но в Лиге наций выступила вполне неплохо. За шесть туров подопечные Дайниса Казакевича уступили только Молдавии (1:2). Также они сыграли вничью с Андоррой (1:1), на выезде.

Одержав победы во всех остальных играх, латвийцы заняли первое место в группе и пошли на повышение в дивизионе. Конечно, уровень соперников был совсем невелик, но Казакевичу всё равно стоит отдать должное. Несмотря на сильно ограниченные ресурсы, он вывел команду на новый уровень.

В двух турах квалификации ЧЕ-2024 сборная Латвии уступила, но навязала борьбу Уэльсу (0:1) и Турции (2:3). Наиболее интересна встреча с турками. Подопечные Казакевича боролись до последнего. Даже в меньшинстве они сумели сравнять счёт в компенсированное ко второму тайму время.

К сожалению, этого оказалось недостаточно. Нехватка качества и разница в уровне сыграли свою роль. Сборной Турции потребовалась всего одна минута для того, чтобы снова выйти вперёд и довести дело до победы. Поставить на то, что армяне обыграют латвийцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Красно-бело-красные подходят к игре без одного из ведущих футболистов — Эдуарда Эмсиса. Он получил красную карточку в матче с Турцией. Скорее всего, подопечные Казакевича вновь порадуют качественным выступлением и неуступчивостью, но в их победу верится с большим трудом.

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Армения обрела себя под руководством Александра Петракова. Украинский наставник раскрепостил команду. Видно, что он полностью отдаётся делу. В недавнем интервью тренер с сожалением высказался об уходе полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна из сборной. Он подчеркнул, что был готов лично поехать в Милан и поговорить с хавбеком, но тот отказался.

Петраков призвал уважать решение Мхитаряна. Он признался, что Генрих — исключительный футболист. С этим трудно поспорить. Минувший сезон 34-летний полузащитник провёл на очень высоком уровне. Он стал первым армянином, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Армения — Латвия 19 июня 2023 года

При Петракове сборная Армении заиграла новыми красками. Конечно, о глобальном прогрессе говорить ещё рано, но во многих компонентах армяне здорово прибавили. У них есть хорошие шансы миновать квалификацию на чемпионат Европы 2024 года. Латвия тоже постепенно становится лучше, но у неё пока что ниже как уровень состава, так и игры в целом. Борьбу латыши наверняка навяжут, но зацепиться хотя бы за ничью на выезде им вряд ли удастся.

Ставка: победа Армении за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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