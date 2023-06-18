Украина — Мальта. Реброва пока рано хвалить

Тренеру ещё предстоит исправить много ошибок и уладить все проблемы в обороне.

19 июня состоится отборочный матч Евро-2024 Украина – Мальта. Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами украинцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех мальтийцев оценивается в 18.0. На ничью дают коэффициент 8.70.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Украина — Мальта 19 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Украина – Мальта будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.04. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол мальтийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.12.

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Украина — Мальта (19.06.2023)

В группе С сборная Англии лидирует, набрав девять очков в трёх матчах, а её преследуют Италия, Украина и Северная Македония, у которых по три очка в двух встречах. Мальтийцы, как и ожидалось, обосновались на последней строчке.

В субботу сборная Украины набрала свои первые очки в квалификации на Евро-2024. Выезд к Северной Македонии прошёл гораздо сложнее, чем можно было предположить. Жёлто-синие провалили первый тайм и ушли на перерыв, проигрывая со счётом 0:2. Мог ли кто-то поверить в камбэк?

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В двух голах поучаствовали Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Благодаря их стараниям Забарный и Конопля забили по голу, сравняв цифры на табло. Кроме того, Цыганков стал автором победного мяча, с передачи как раз футболиста «Челси». Однако помогло удаление в составе Северной Македонии.

И всё же плохих моментов в игре сборной Украины было достаточно много. Линия обороны провалилась. Исключением из основной четвёрки стал только Илья Забарный, а все остальные, в особенности Николай Матвиенко, отыграли очень слабо. Защитник «Шахтёра» за два матча под руководством Реброва сделал так много ошибок, что на игру с Мальтой может остаться на скамейке.

Если к некоторым футболистам есть много претензий, то к Реброву нет. Он смог найти правильные слова в перерыве матча и настроить команду. Во многом помогли замены. В конце концов, тренер дал необходимый результат, который важно развить победой над Мальтой.

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В игре мальтийцев заметен спад. Команда проиграла в 1-м туре Северной Македонии (1:2), затем уступила Италии (0:2). Встреча на выходных с Англией закончилась разгромом Мальты. Сборная стала первой за 180 игр, кому не удалось нанести ни одного удара по воротам англичан. Более того, мальтийцы даже ни разу не коснулись мяча в чужой штрафной.

Единственная очная игра между Украиной и Мальтой завершилась победой гостей со счётом 1:0. Да, мальтийцы — очень слабый соперник, но как часто ошибается украинская команда! Наказать за них может даже мальтийская сборная. У Реброва полно времени, чтобы исправить проблемы в защите, но пока выгодно смотрится ставка на обе забьют.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Украина — Мальта 19 июня 2023 года

С такой формой Цыганкова и Мудрика, с такой результативной игрой в атаке и слабым уровнем соперника победа никуда не денется от сборной Украины. Но на первый сухой матч в отборе надеяться пока рано. Тем более что встреча пройдёт на нейтральном стадионе. Учитывая имеющиеся проблемы в защите жёлто-синих, поставим на обе забьют.

Ставка: обе забьют за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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