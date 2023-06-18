Андрей Рублёв — У Ибин. Китаец заставит нервничать седьмую ракетку

19 июня 2023 года Андрей Рублёв и У Ибин сыграют в первом круге турнира ATP-500 в Галле (Германия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Успех китайского теннисиста оценивается в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч в Галле Андрей Рублёв — У Ибин 19 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Андрей Рублёв – У Ибин не получится упорным. Тотал больше 22.5 гейма идёт за 2.03, а тотал меньше 22.5 гейма — за 1.74. Заключить пари на то, что Рублёв выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Андрей Рублёв – У Ибин (19.06.2023)

Подготовка к главному теннисному турниру на травяном покрытии продолжается. До старта Уимблдона чуть больше двух недель, а пока переносимся в немецкий Галле на турнир ATP-500. Одна из наиболее интересных встреч первого круга состоится в понедельник – Андрей Рублёв поспорит за победу с китайцем У Ибином.

Рублёв перезагрузился после не самого удачного выступления на «Ролан Гаррос». В Париже у россиянина многое не получалось: матчи затягивались, появлялись невынужденные ошибки и низкий процент попадания первой подачи. Всё это не позволило ему действовать в привычном стиле и добиваться нужного результата. В каждом из четырёх матчей он отдавал соперникам минимум один сет.

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После поражения в третьем круге от Лоренцо Сонего россиянин честно признался, что играл плохо. Он впервые в карьере уступил, ведя в счёте 2:0, но итог закономерный. Седьмая ракетка мира допустил 42 невынужденные, четыре двойные ошибки и не слишком уверенно действовал возле сетки. Впрочем, ранний вылет позволил ему иметь больше двух недель для подготовки к траве, что очевидный плюс.

Готовность Рублёва к травяному покрытию пока вызывает некоторые вопросы, так как он не играл на нём больше года. В прошлом сезоне на турнире в Галле он не только не смог повторить свой результат 2021 года, когда добрался до финала, но и вовсе выбыл в первом круге от Николоза Басилашвили в двух сетах (6:7, 4:6). На «Уимблдоне» россиянин тоже не сыграл.

Но небольшой отдых точно должен пойти ему на пользу. С момента победы в Монте-Карло Андрей подустал, так как не пропускал ни одного турнира с разницей в неделю. В четырёх последних матчах он ни разу не смог победить всухую. Отдал соперникам в совокупности шесть сетов и три раза доводил до тай-брейка. Но в большинстве случаев хватало мастерства.

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Очевидно, класса Рублёву должно хватить и на сей раз, но прибавлять ему необходимо. Он регулярно выигрывает в первом сете, теряет концентрацию в середине матча. В первом круге подобные ошибки обычно не сказываются, однако и уверенности не прибавляют. Поэтому ждём от Андрея максимального настроя.

Тем более что У Ибин на столь ранней стадии не является простым соперником. Китаец закрепился в топ-70 мирового рейтинга и старается вернуться на свою лучшую позицию в карьере. В этом сезоне он уже выиграл один трофей – в феврале победил на турнире в Далласе, обыграв американца Джона Иснера. С тех пор результаты не впечатляли, однако во многом ему не везло с сеткой.

В Париже Ибин провалился, выбыв ещё в первом круге. При этом в матче с испанцем Роберто Баутиста-Агутом борьбы не получилось совсем (6:7, 1:6, 1:6). Единственным преимуществом 23-летнего спортсмена пока можно назвать адаптацию к травяному покрытию. В Штутгарте он провёл два отличных матча – обыграл Ника Кирьоса в двух сетах (7:5, 6:3) и не без шансов уступил венгру Мартону Фучовичу (4:6, 6:4, 4:6).

Китаец любит играть на траве. Он привык действовать агрессивно, оказывая давление всегда, когда позволяет ситуация. Из-за этого нередко появляются ошибки при приёме, но без риска успеха добиться сложно. Поэтому не возникает сомнений, что хотя бы восемь геймов в этом матче Ибин постарается забрать.

Андрей Рублёв – явный фаворит, и любой другой результат, кроме убедительной победы, для него будет провалом. И всё же после лёгкого перерыва россиянину потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям. У китайца будут шансы затянуть матч, если Андрей снова начнёт ошибаться, ведя в счёте. Предлагаем рассмотреть ставку на победу Рублёва и тотал больше 20.5 гейма за 2.04.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублёв — У Ибин 19 июня 2023 года

Андрей Рублёв полон решимости реабилитироваться за неоднозначное выступление на «Ролан Гаррос». Россиянин не принимал участия в турнирах больше двух недель, у него было время сделать выводы и подготовиться к встречам на траве. Тем не менее матч на данном покрытии не ожидается лёгким для седьмой ракетки мира. Едва ли он отдаст У Ибину даже один сет, однако ошибок по ходу партий избежать не сможет. С разгромным счётом китаец не проиграет.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 20.5 гейма за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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