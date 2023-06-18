Северная Ирландия — Казахстан. Тренер из России познал секрет успеха

19 июня состоится матч квалификации ЧЕ-2024 Северная Ирландия — Казахстан. Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ирландцев можно с коэффициентом 1.56, а шансы казахстанцев оцениваются аналитиками в 6.40. Ничья доступна за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 19 июня 2023 года

По мнению аналитиков, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.72, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.19. На гол Северной Ирландии дают коэффициент 1.15, а гол Казахстана оценивается в 1.86. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе «Фонбет» за 2.18. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Северная Ирландия — Казахстан (19.06.2023)

В группе H квалификации на Евро-2024 сложилась интересная ситуация. Сразу четыре команды делят первое место с шестью набранными очками – это Дания, Казахстан, Финляндия и Словения. На три очка меньше у Северной Ирландии, и замыкает таблицу Сан-Марино — ноль очков.

Каждый очный матч может радикально повлиять на шансы любой команды из первой пятёрки зацепиться за путёвку на Евро-2024. Вечером в понедельник в Белфасте состоится одна из таких встреч – Северная Ирландия принимает Казахстан.

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Хозяева матча по итогам трёх туров могут похвастаться только одной победой, да и та вышла не очень убедительной. Со скромным счётом 2:0 была обыграна худшая европейская сборная Сан-Марино. А вот матчи с Финляндией и Данией завершились поражениями — с одинаковым счётом 0:1.

Впрочем, в игре с датчанами Северная Ирландия наиграла на ничью и даже сравняла счёт на 94-й минуте, но после видеопросмотра эпизода эйфорию гостей стадиона в Копенгагене остудила бригада арбитров, заметившая микроскопический офсайд.

Сборная Казахстана обошлась без подобных драм и на классе обыграла в гостях Сан-Марино — 3:0. Впрочем, за разгромный счёт «ястребам» стоит отблагодарить защитников соперника, грубые ошибки которых привели к пропущенным мячам.

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Адиев возглавил Казахстан в апреле 2022 года и буквально поднял команду со дна, вывел её в дивизион B Лиги наций. Старт отбора на Евро также вышел относительно хорошим. После досадного поражения от Словении (1:2) последовала одна из самых громких футбольных сенсаций 2023 года – победа над Данией (3:2).

Автор победного гола в ворота датчан Абат Аймбетов пропускал матч с Сан-Марино из-за дисквалификации. Под вопросом было участие Бактиёра Зайнутдинова. Полузащитник ЦСКА получил небольшое повреждение в Суперфинале Кубка России, но вышел на замену в матче с Сан-Марино и стал автором третьего гола.

Большинство футболистов Северной Ирландии выступают за английские клубы. Однако это никак не помогает сборной выглядеть сильнее. За последние 16 матчей команда выиграла всего четыре раза. Список побеждённых соперников не впечатляет – Литва, Люксембург, Косово и Сан-Марино.

Казахстан – тоже далеко не самая грозная сила в европейском футболе, но Магомед Адиев проделал хорошую работу, чтобы заставить считаться с командой. Матч в Белфасте выйдет непростым, но хозяева поля не так уж и страшны, а у Казахстана есть все задатки, чтобы увезти из Северной Ирландии как минимум ничью. Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 2.45 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на отборочный матч Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 19 июня 2023 года

Северная Ирландия за три дня до игры пережила настоящую драму, когда спасительный гол в матче с Данией был отменён из-за вмешательства VAR. Как бы то ни было, хозяева не смогли победить в 12 из 16 последних игр. Казахстан был сильнее Сан-Марино, но пока это ни о чём не говорит, потому что «ястребы» редко набирают очки на выезде. Это будет упорный матч равных команд, в котором у казахстанцев есть все шансы как минимум не проиграть. На то, что Казахстан не проиграет, в «Фонбет» дают 2.45. А всем, кто пройдёт регистрацию, дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: Казахстан не проиграет за 2.45.

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