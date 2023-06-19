Австрия — Швеция. Рангник на правильном пути

20 июня состоится матч квалификации Евро-2024 Австрия — Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.17. Успех шведов оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Австрия — Швеция 20 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч квалификации Евро-2024 Австрия — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в «Фонбет» с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Швеция (20.06.2023)

Сборная Австрии попала в группу F вместе с Бельгией, Эстонией, Швецией и Азербайджаном. Среди них явным фаворитом на бумаге была Бельгия, но после трёх туров таблицу возглавляет Австрия с семью очками. Подопечные Ральфа Рангника победили Азербайджан (4:1), следом выиграли у Эстонии (2:1) и накануне сыграли вничью с Бельгией (1:1).

При этом стоит отметить, что в последней встрече забивали только футболисты бельгийской сборной. Полузащитник «красных дьяволов» Орел Мангала стал автором автогола. Ответ хозяев последовал лишь на 62-й минуте, Ромелу Лукаку сравнял счёт.

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Сборная Швеции в группе занимает третью строчку с тремя очками за две игры. Сперва команда уступила Бельгии (0:3), а затем крупно обыграла Азербайджан (5:0). Уровень команды явно сильнее главного аутсайдера группы, но до мастерства бельгийцев ещё далеко.

Плюс шведы успели провести товарищеский матч с Новой Зеландией (4:1). Бельгия была явным лидером группы, но и Австрия по уровню недалеко ушла. Швеция часто не имеет проблем с командами ниже в классе.

Златан Ибрагимович закончил с карьерой футболиста. Однако это не должно повлиять на результаты шведов, ведь они давно научились обходиться без него. Впереди матч с одной из сильных команд этой группы, и статистика на стороне хозяев. Сборная Австрии выигрывала в трёх из пяти последних очных встреч.

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У хозяев больше шансов на победу, и последние игры квалификации показывают уровень сборной. Шведы неплохо сыграли с Бельгией, не реализовали свои моменты в нападении, но остались большие вопросы к защите. У австрийцев неплохой костяк. Нет явных проблем в обороне, и нападение впечатляет.

После весьма неплохой игры с бельгийцами Австрия мотивирована, поэтому проверим ставку на победу хозяев за 2.17 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Дома австрийцы выступают здорово, за последние пять встреч потерпели лишь одно поражение. Швеция в гостях играет хуже, одержав лишь две победы за аналогичный период. Поэтому остановимся на ставке на победу хозяев, ведь они смотрятся куда интереснее.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Австрия — Швеция 20 июня 2023 года

Швеция не имеет проблем с командами ниже классом, но Австрия сравнима с Бельгией, которой шведы уступили разгромно. Плюс история очных встреч остаётся за хозяевами, они мотивированы упрочить лидерство в группе, и пока явных проблем в составе нет. Победа Австрии оценена в «Фонбет» коэффициентом 2.17. Всем зарегистрировавшимся будет подарен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа сборной Австрии за 2.17.

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