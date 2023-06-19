Молдавия — Польша. Левандовски потерял голевое чутьё?

20 июня состоится матч квалификации Евро-2024 Молдавия — Польша. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 1.27. Успех молдаван оценён экспертами в 20.0. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Молдавия — Польша 20 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч квалификации Евро-2024 Молдавия — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Молдавия — Польша (20.06.2023)

20 июня на международной арене запланировано 11 матчей квалификации на Евро-2024. Отдельное внимание уделим игре между сборными Молдавии и Польши, которая пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Молдавии в квалификации выступает с переменным успехом, первые два тура она сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и Чехией (0:0). Накануне команда проиграла Албании (0:2). Команда располагается на четвёртой строчке с двумя очками. Отставание от Польши — одно очко.

Месси: я доволен решением перейти в «Интер Майами».

Поляки занимают второе место, но отрыв от лидирующей позиции достиг четырёх очков. Подопечные Фернанду Сантуша накануне обыграли Албанию (1:0). До этого уступили Чехии (1:3). В последнем матче единственный гол забил Кароль Свидерски.

После этого «белые орлы» провели товарищескую встречу с Германией и одержали победу со счётом 1:0. Команда набрала неплохой ход, тем более что статистика очных игр с Молдавией также на их стороне. За шесть последних матчей пять раз побеждали поляки. И один раз была ничья.

Поэтому фаворит в этой паре понятен, даже несмотря на то, что Польша играет на выезде, это никак не сможет повлиять на результат. В составе есть Левандовски, Свидерски — молодое дарование Польши, который подаёт большие надежды. Линия атаки классная.

Главный тренер сборной Аргентины: заменить Месси невозможно.

Наконец состав стал играть в обороне слаженно и не пропустил от Германии, у которой нападение было ещё сильнее по именам. Сборная Польши готова к игре с Молдавией, и статистика за ней. Поэтому проверим победу поляков и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

Одной из основных проблем польской сборной была как раз оборона. Два последних матча были сыграны «на ноль», и это достойно похвалы. Неужели тренерский штаб нашёл решение всех бед команды? Немцы нанесли 27 ударов, из них 10 пришлись в створ, но Щенсны был непоколебим! К тому же стал слабее играть в атаке Левандовски, а это значит, голов много не будет.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Молдавия — Польша 20 июня 2023 года

Сборная Польши пытается приблизиться к первой строчке в группе, и последние игры были весьма неплохими. Плюс история очных игр с Молдавией остаётся за «белыми орлами». У поляков классное нападение, но пока больше одного мяча команда не забивала в последних играх, поэтому пока проверим ставку на победу гостей через тотал меньше.

Ставка: победа Польши и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

Серхио Бускетс близок к переходу в «Интер Майами».

Прогноз на матч Эстония — Бельгия с коэффициентом 2.46.

Защитник «Зенита» Круговой попал в сферу интересов турецких клубов.

Прогноз на матч Исландия — Португалия с коэффициентом 3.26.