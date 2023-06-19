Шотландия — Грузия. Хвича даже круче Холанда?

Норвежцы так и не смогли обыграть шотландцев. Теперь будет шанс у Кварацхелии доказать, что он лучше Эрлинга.

20 июня состоится отборочный матч Евро-2024 Шотландия – Грузия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех грузин оценивается в 7.40. На ничью дают коэффициент 4.25.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Шотландия — Грузия 20 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия – Грузия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.25.

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Шотландия — Грузия (20.06.2023)

Уверенная игра сборной Шотландии и её лидерство в группе — пока один из главных приятных сюрпризов текущего отбора. Прогресс у команды Стива Кларка очень серьёзный. Она была близка к попаданию на чемпионат мира, пробилась в элитный дивизион Лиги наций. За последние годы из заурядного середняка шотландцы превратились в опасную силу.

Отбор для команды начался с разгромной победы над Кипром (3:0), которая не удивила. Затем обыграли испанцев всухую со счётом 2:0. В последней встрече они выиграли у Норвегии — 2:1, не оставив вопросов критикам.

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Игра с норвежцами складывалась для шотландцев неудачно. Они подошли к ней в статусе андердога и долгое время не могли создать моментов. Дежурный гол Холанда с пенальти поставил их в неприятное положение, но Столе Сольбаккен сам разрушил преимущество своей команды неудачными заменами.

Шотландцам хватило двух минут, чтобы вырвать волевую победу. Возможно, по игре они её не заслуживали, но это уже не имеет значения. Грузины в последнем туре выиграли у Кипра в схожем стиле, забив победный гол после 80-й минуты.

Хвича Кварацхелия результативными действиями не отметился, но был лучшим на поле. Он нанёс шесть ударов по воротам соперника, 10 раз продемонстрировал успешный дриблинг, высокую точность передач и даже не гнушался отбирать мяч. После неудачного весеннего отрезка в клубе было приятно видеть прежнего Хвичу.

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Вообще, игра в атаке от грузин порадовала. У Вилли Саньоля подобралась молодая, талантливая и голодная до побед команда. Ей не повезло в отборе с очень сложной группой, ведь номинально сборная Грузии в ней только четвёртая по силе. Да и турнир она начала не совсем удачно, сыграв дома вничью с Норвегией.

Грузин ждёт одно из самых сложных испытаний квалификации – выезд к Шотландии. Раньше экзамен уже провалили Кипр и Испания, они даже не смогли забить хозяевам. Поражение в этом матче для гостей станет практически приговором. Если шотландцы наберут 12 очков, то сдвинуть их на третью строчку уже не получится, и тогда всем желающим выйти на Евро-2024 придётся тягаться с Испанией.

Если Шотландия будет играть первым номером, а велика вероятность, что так и получится, то шансы гостей на забитый гол заметно возрастут. Атакуют грузины неплохо, нападающие у них в хорошей форме, а оборона шотландцев хоть и пропустила всего гол за три матча, всё же небезгрешна. Есть смысл поставить на обе забьют.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Шотландия — Грузия 20 июня 2023 года

Вряд ли шотландцы дома упустят победу, ведь они не зря считаются фаворитами. Грузинам не хватает стабильности и надёжной игры в обороне. Команда Стива Кларка в такой форме, что может выиграть уверенно, но вряд ли при этом не пропустит. Эксперты зря не верят в результативность данного матча.

Ставка: обе забьют за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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