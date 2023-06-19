Черногория — Чехия. Время для экспериментов!

20 июня состоится товарищеский матч Черногория — Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.28, а шансы черногорцев оцениваются аналитиками в 3.24. Ничья доступна за 3.22.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Черногория — Чехия 20 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.63, а на тотал больше 2.5 мяча — за 2.30. На гол Черногории дают коэффициент 1.46, а гол Чехии оценивается в 1.31. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.95.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Черногория — Чехия (20.06.2023)

Пока большинство национальных команд Европы выясняют друг с другом отношения в споре за путёвки на Евро-2024, отдельные сборные, попавшие в группы с нечётным количеством команд, пользуются редкой возможностью сыграть товарищеский матч. Одна из таких игр состоится вечером 20 июня на стадионе «Под Горицом» — Черногория встречается с Чехией.

Миодраг Радулович вызвал на сбор сразу 30 футболистов из 22 чемпионатов – от Шотландии до Японии. Однако в топ-клубе играет только один черногорец – защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич. Класса игроков костяка сборной пока не хватает, чтобы достигать высот.

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В квалификации на ЧМ-2022 Черногория заняла четвёртое место в группе, а в матчах прошлогодней Лиги наций лишь по дополнительным показателям сохранила место в дивизионе B. В трёх играх отбора на Евро-2024 Черногория забила всего один мяч, но этого хватило, чтобы набрать четыре очка.

Со счётом 1:0 была побеждена Болгария, а игра с Сербией завершилась поражением — 0:2. В последней встрече с Венгрией черногорцы сыграли вничью со счётом 0:0. Заметно, что у Черногории не клеится игра в атаке. В последних семи матчах разного статуса было забито всего три мяча, два из которых в товарищеской встрече со Словакией (2:2).

Что касается Чехии, то дела у этой сборной идут куда лучше, но не безупречно. Подопечные Ярослава Шильгавы дошли до четвертьфинала Евро-2020 и были в двух шагах от квалификации на чемпионат мира, но оступились на этапе стыковых матчей. В играх Лиги наций чехи не удержались в дивизионе А, заняв последнее место в сложной группе с Испанией, Португалией и Швейцарией.

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Старт отбора на Евро вышел для Чехии почти идеальным – в первом же матче она победила Польшу (3:1), но затем последовала ничья с Молдавией (0:0). Субботний матч в гостях у Фарерских островов завершился победой со счётом 3:0.

После этой игры расположение сборной Чехии покинули сразу несколько футболистов пражских клубов «Спарта» и «Славия», а также защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. В распоряжении Ярослава Шильгавы остались 15 полевых игроков и три вратаря.

Сборной Чехии не помогут её лидеры. Помимо Цоуфала, в ростере команды нет лучшего бомбардира – Патрика Шика из немецкого «Байера», который продолжает восстанавливаться от травмы, а также Антонина Барака из итальянской «Фиорентины». Впрочем, для товарищеского матча это не так принципиально.

Сборная Чехии на бумаге выглядит сильнее, однако отсутствие нескольких ключевых игроков и слабая мотивация после тяжёлого сезона дают шанс хозяевам стадиона «Под Горицом» не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Поставить на то, что Черногория не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча, можно за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Черногория — Чехия 20 июня 2023 года

Черногория не хватает звёзд с неба. Всего одна победа в семи матчах с тремя забитыми мячами – тому доказательство. В товарищеской встрече с Чехией у хозяев есть все шансы не проиграть. Соперник устал после долгого путешествия на Фарерские острова и обратно, а состав будет экспериментальным из-за отсутствия целого ряда футболистов основы. Большого числа голов тоже ждать не стоит – матчам с участием Черногории это несвойственно.

Ставка: Черногория не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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Прогноз на матч Исландия — Португалия с коэффициентом 3.26.