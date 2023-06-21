Норвегия — Швейцария. Холанд подаёт плохой пример молодёжи

Форвард «Манчестер Сити» проявил безразличие к болельщикам, а ведь молодые норвежцы равняются на него. Настроение будет не из лучших.

22 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Норвегия — Швейцария. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 2.65. Успех швейцарцев оценён экспертами тоже в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Норвегия — Швейцария 22 июня 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч Норвегия — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют норвежцы, сыграет коэффициент 1.29. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Норвегия — Швейцария (22.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. Много всего интересного на международной арене. Стартовал Евро-2023 U21. На 22 июня запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напока (Румыния) померяются силами Норвегия и Швейцария.

Сборная Норвегии не относится к числу успешных. В последних двух розыгрышах молодёжного чемпионата Европы ей не удалось пройти даже дальше отборочного турнира. И это несмотря на старания Эрлинга Холанда, ставшего в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

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Сейчас Холанд выступает за основную национальную команду. И, стоит отметить, не очень хорошо. В стартовых трёх турах квалификации ЧЕ-2024 «свёрла» сыграли вничью с Грузией (1:1), а также проиграли Испании (0:3) и Шотландии (1:2). Последняя игра наиболее интересна.

После обидного поражения во встрече с шотландцами Эрлинг Холанд отличился со знаком минус. Нападающий проявил безразличие к болельщикам. После игры он прошёл мимо фанатов, не став раздавать автографы, за что был освистан. Как известно, дурной пример заразителен.

Норвежская молодёжь, по понятным причинам, равняется на Холанда, и такой поступок форварда ей вряд ли придётся по душе. Лейф Смеруд наверняка постарается оградить своих подопечных от этого, но не исключено, что инцидент всё-таки отразится на настрое юных футболистов, которые видят в Эрлинге лидера.

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Молодёжная сборная Швейцарии неудачно выступила в Евро-2019, но после этого она пережила смену главного тренера. Хайнц Мозер был отправлен в отставку. Его должность занял Мауро Лустринелли. Назначение 47-летнего наставника круто изменило вектор развития «красных крестоносцев».

По итогам минувшего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы швейцарцы впервые с 2011 года сумели пройти отбор. За 10 туров квалификации Евро-2023 U21 они уступили только Нидерландам (0:2), причём на выезде. Также сыграли вничью с голландцами (2:2) и Молдавией (1:1).

Улучшение результатов — прямая заслуга Лустринелли. Плохо лишь, что он решил покинуть молодёжную сборную Швейцарии и в очередной раз вернуться в излюбленный «Тун». «Красные крестоносцы» вряд ли забыли наработки Мауро. Думается, сильно качество их игры в ближайшем будущем не просядет.

Хотя уход Лустринелли может негативно отразиться на другом — на эмоциональном фоне швейцарцев. Неопределённое будущее и отсутствие чёткого руководства вряд ли послужат поводами для воодушевления «красных крестоносцев». Вероятность их победы из-за этого сильно снижается.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.72 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. В предстоящем матче нас ждёт встреча примерно одинаковых по силе соперников. Скорее всего, встреча будет проходить на равных скоростях и закончится ничьей или победой одной из команд с минимальным преимуществом.

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С результативностью порядок и у норвежцев, и у швейцарцев. За 10 туров квалификации ЧЕ-2023 U21 «свёрла» забили 26 голов. Сами пропустили 11. У «красных крестоносцев» статистика схожая. Они забили 22 гола, а в ответ получили шесть. Как минимум по одному разу соперники наверняка сумеют друг друга огорчить.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Норвегия — Швейцария 22 июня 2023 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Молодёжная сборная Норвегии не очень стабильна. Да ещё и история с Холандом может повлиять на её настрой и спутать карты. Швейцарская национальная команда до 21 года недавно пережила уход главного тренера. Это может отразиться на ней негативно. В то же время у обеих команд полный порядок с результативностью. Как минимум по одному разу они наверняка сумеют забить. «Обе забьют» идёт за 1.72 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, подарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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