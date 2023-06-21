«Гремио» — «Америка Минейро». Суарес подготовит Бительо к новому вызову

23 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» — «Америка Минейро». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Гремио» можно с коэффициентом 1.76. Успех «Америки Минейро» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Гремио» — «Америка Минейро» 23 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гремио» — «Америка Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» — «Америка Минейро» (23.06.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. Позади 10 туров. 23 июня состоятся пять встреч 11-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Аллегри померяются силами местный «Гремио» и «Америка Минейро». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

«Гремио» является одним из самых титулованных клубов Бразилии, но в прошлом году он выступал во втором по значимости дивизионе. В преддверии текущего розыгрыша бразильской Серии А клуб из Порту-Аллегри здорово усилился и весьма неплохо начал сезон. Он располагается на шестом месте в турнирной таблице.

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За 10 туров «мушкетёры» уступили только «Крузейро» (0:1), «Палмейрасу» (1:4) и набравшему замечательный ход «Фламенго» (0:3). Причём во всех трёх случаях они выступали на выезде. Также «Гремио» сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (3:3) и «Форталезой» (0:0). Обыграл он «Сантос» (1:0), «Куябу» (2:1), «Интернасьонал» (3:1), «Атлетико Паранаэнсе» (2:1) и «Сан-Паулу» (2:1).

Не последнюю роль в успехах клуба сыграл Луис Суарес. За эти 10 туров он забил два гола и отдал две результативные передачи. Нападающий мог перейти в «Интер Майами» к своему другу Лионелю Месси, но он проявил благородство и решил сначала доиграть сезон в составе «Гремио». Уругваец подчеркнул, что он счастлив в клубе.

Отличное подспорье Суаресу составляет атакующий полузащитник Бительо. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех официальных турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными пасами. Сообщается, что за него собираются побороться московский «Спартак» и ЦСКА. Также в трансфере 23-летнего хавбека заинтересованы «Унион» и «Монако».

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«Америка Минейро» обладает менее богатой историей, чем есть у «Гремио». Этой команде ни разу не удалось выиграть чемпионат Бразилии. По итогам прошлого сезона «кролики» заняли лишь 18-е место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше они располагаются на той же строчке.

За 10 туров подопечные Вагнера Мансини обыграли только «Форталезу» (2:1) и «Коринтианс» (2:0). В обоих случаях на домашнем стадионе. Также клуб сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (2:2) и «Атлетико Паранаэнсе» (2:2).

За этот промежуток времени «Америка Минейро» пропустила целых 22 мяча, в то время как сама забила только 11 голов. Ей явно не хватает атакующей мощи. Поэтому «кролики» были заинтересованы в возвращении в состав своего бывшего полузащитника Педриньо, права на которого принадлежат «Локомотиву».

Футболист помирился со своей девушкой и подал против «Сан-Паулу» трудовой иск с просьбой отменить расторжение контракта. Однако отнюдь не все болельщики клуба желают видеть его в составе команды. Для «Америки Минейро» это хороший шанс подписать игрока, хотя также на него претендует «Васко да Гама».

Так или иначе, «Гремио» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Во-первых, встреча состоится в Порту-Аллегри, где у «мушкетёров» будет явное преимущество. В этом сезоне они не проиграли ни одного домашнего матча.

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Во-вторых, велика вероятность, что у ранее упомянутого атакующего полузащитника «Гремио» Бительо будет личный стимул. 23-летний игрок имеет все шансы ускорить свой переход в один из интересующихся им клубов. Ждём, что хавбек порадует техникой и результативностью. Он наверняка пребывает на эмоциональном подъёме.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Гремио» — «Америка Минейро» 23 июня 2023 года

«Гремио» набрал замечательный ход, в частности благодаря Суаресу и Бительо. Он выиграл Лигу Гаушу и преуспевает в бразильской Серии А. На домашнем стадионе клуб выступает бесподобно. Думается, он уверенно обыграет «Америку Минейро», которая последние несколько сезонов является одним из главных аутсайдеров чемпионата Бразилии.

Ставка: победа «Гремио» за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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