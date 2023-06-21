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«Гремио» — «Америка Минейро», прогноз на матч Серии А 23 июня 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Гремио» — «Америка Минейро». Суарес подготовит Бительо к новому вызову
Михаил Коробов
«Гремио» — «Америка Минейро»: прогноз на матч
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Полузащитника хотят заполучить «Спартак» и ЦСКА. Знаменитый уругваец поможет ему сделать выбор.

23 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» — «Америка Минейро». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Гремио» можно с коэффициентом 1.76. Успех «Америки Минейро» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Гремио» — «Америка Минейро» 23 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гремио» — «Америка Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» — «Америка Минейро» (23.06.2023)

Бразилия - Серия А. 11-й тур
23 июня 2023, пятница. 01:00 МСК
Гремио
Порту-Алегри
Не начался
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. Позади 10 туров. 23 июня состоятся пять встреч 11-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Аллегри померяются силами местный «Гремио» и «Америка Минейро». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

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«Гремио» является одним из самых титулованных клубов Бразилии, но в прошлом году он выступал во втором по значимости дивизионе. В преддверии текущего розыгрыша бразильской Серии А клуб из Порту-Аллегри здорово усилился и весьма неплохо начал сезон. Он располагается на шестом месте в турнирной таблице.

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За 10 туров «мушкетёры» уступили только «Крузейро» (0:1), «Палмейрасу» (1:4) и набравшему замечательный ход «Фламенго» (0:3). Причём во всех трёх случаях они выступали на выезде. Также «Гремио» сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (3:3) и «Форталезой» (0:0). Обыграл он «Сантос» (1:0), «Куябу» (2:1), «Интернасьонал» (3:1), «Атлетико Паранаэнсе» (2:1) и «Сан-Паулу» (2:1).

Не последнюю роль в успехах клуба сыграл Луис Суарес. За эти 10 туров он забил два гола и отдал две результативные передачи. Нападающий мог перейти в «Интер Майами» к своему другу Лионелю Месси, но он проявил благородство и решил сначала доиграть сезон в составе «Гремио». Уругваец подчеркнул, что он счастлив в клубе.

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Отличное подспорье Суаресу составляет атакующий полузащитник Бительо. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех официальных турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными пасами. Сообщается, что за него собираются побороться московский «Спартак» и ЦСКА. Также в трансфере 23-летнего хавбека заинтересованы «Унион» и «Монако».

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«Америка Минейро» обладает менее богатой историей, чем есть у «Гремио». Этой команде ни разу не удалось выиграть чемпионат Бразилии. По итогам прошлого сезона «кролики» заняли лишь 18-е место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше они располагаются на той же строчке.

За 10 туров подопечные Вагнера Мансини обыграли только «Форталезу» (2:1) и «Коринтианс» (2:0). В обоих случаях на домашнем стадионе. Также клуб сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (2:2) и «Атлетико Паранаэнсе» (2:2).

За этот промежуток времени «Америка Минейро» пропустила целых 22 мяча, в то время как сама забила только 11 голов. Ей явно не хватает атакующей мощи. Поэтому «кролики» были заинтересованы в возвращении в состав своего бывшего полузащитника Педриньо, права на которого принадлежат «Локомотиву».

Футболист помирился со своей девушкой и подал против «Сан-Паулу» трудовой иск с просьбой отменить расторжение контракта. Однако отнюдь не все болельщики клуба желают видеть его в составе команды. Для «Америки Минейро» это хороший шанс подписать игрока, хотя также на него претендует «Васко да Гама».

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Так или иначе, «Гремио» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Во-первых, встреча состоится в Порту-Аллегри, где у «мушкетёров» будет явное преимущество. В этом сезоне они не проиграли ни одного домашнего матча.

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Во-вторых, велика вероятность, что у ранее упомянутого атакующего полузащитника «Гремио» Бительо будет личный стимул. 23-летний игрок имеет все шансы ускорить свой переход в один из интересующихся им клубов. Ждём, что хавбек порадует техникой и результативностью. Он наверняка пребывает на эмоциональном подъёме.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Гремио» — «Америка Минейро» 23 июня 2023 года

«Гремио» набрал замечательный ход, в частности благодаря Суаресу и Бительо. Он выиграл Лигу Гаушу и преуспевает в бразильской Серии А. На домашнем стадионе клуб выступает бесподобно. Думается, он уверенно обыграет «Америку Минейро», которая последние несколько сезонов является одним из главных аутсайдеров чемпионата Бразилии.

Ставка: победа «Гремио» за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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