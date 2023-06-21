Андрей Рублёв — Янник Ханфман. Только без нервов!

В последнем очном матче россиянин проиграл и нецензурно выругался в третьем сете. Нужно быть спокойнее для победы!

22 июня Андрей Рублёв и Янник Ханфман сыграют в матче второго круга травяного турнира АТР-500 в Галле. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом российского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.23, а на немца можно поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АТР-500 в Галле Андрей Рублёв – Янник Ханфман 22 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга в Галле Андрей Рублёв – Янник Ханфман получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 2.15. Ставку на победу россиянина с точным счётом 2-0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.75, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч в Галле Андрей Рублёв – Янник Ханфман (22.06.2023)

Андрей Рублёв встретится с Янником Ханфманом во втором круге турнира АТР-500 в Галле. Победив китайца У Ибина со счётом 2-1 (6:4, 6:7, 6:2) россиянин намерен продолжить свой путь на травяных кортах. Ханфман проявил характер, победив квалифая Луиса Вессельса со счётом 2-1 (6:4, 3:6, 6:3).

Рублёв приезжает в Галле после поражения на Открытом чемпионате Франции от 48-го номера мирового рейтинга Лоренцо Сонего. Их встреча завершилась со счётом 2-3 (7:5, 6:0, 3:6, 6:7, 3:6). Участие Ханфмана на Открытом чемпионате Франции закончилось также в 1/16 финала. Немец проиграл Франсиско Серундоло 0-3 (3:6, 3:6, 4:6).

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Рублёв и Ханфман пересекались дважды, и каждый из них одержал по одной победе. Первая встреча состоялась на Australian Open — 2021, где Андрей победил — 6:3, 6:3, 6:4. Однако во второй встрече на турнире в Риме в 2023-м Ханфман переломил ситуацию, одержав победу — 7:6, 4:6, 6:3.

Предстоящий матч второго круга в Галле наверняка будет захватывающим. Эти два теннисиста, известные своей силой на задней линии, будут стремиться взять матч под контроль благодаря мощным ударам и подачам.

Рублёв, несмотря на недавнюю неудачу на Открытом чемпионате Франции, является очень опасным соперником, с великолепным форхэндом. Однако его готовность к матчу может вызывать опасения, учитывая не слишком удачное выступление на «Ролан Гаррос».

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Между тем Ханфман, который впечатляюще выступил в Риме, будет готов к этому матчу. Победа над Рублевым в последней очной встрече несомненно придаст ему дополнительный заряд уверенности.

Оба теннисиста предпочитают быстрый, атакующий стиль игры, и их ловкое передвижение по корту в сочетании с мощными ударами делает эту встречу интригующей. Однако Андрей должен обыгрывать немца, но в трёх сетах. Поэтому рекомендуем ставку на то, что оба игрока выиграют по сету, а победу одержит Рублёв. В «Фонбет» дают коэффициент 3.75 на это событие, а всем зарегистрировавшимся дарят фрибет 2000 рублей.

Кстати, именно поражение от Ханфмана получилось скандальным для россиянина. Андрей позволил себе нецензурную брань во время третьего сета. Судья вынес ему предупреждение, а Рублёв попытался оправдаться. Получилось не очень.

Ставка: победа Рублёва и тотал больше 2.5 сета за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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