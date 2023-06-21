Екатерина Александрова — Кори Гауфф. Россиянку не остановить

После победы в Нидерландах 22-я ракетка мира не собирается брать паузу.

22 июня Екатерина Александрова и Кори Гауфф сыграют в матче второго круга травяного турнира WTA-500 в Берлине. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фавориткой американскую спортсменку: коэффициент на её победу составляет 1.62, а на россиянку можно поставить за 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч WTA-500 в Берлине Екатерина Александрова — Кори Гауфф 22 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга в Берлине Екатерина Александрова – Кори Гауфф получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.78, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 2.04. Ставку на победу американки с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 2.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч в Берлине Екатерина Александрова — Кори Гауфф (22.06.2023)

Седьмая ракетка Кори Гауфф встретится с 22-м номером рейтинга мира Екатериной Александровой во втором круге турнира травяного турнира WTA-500 в Берлине.

В первом круге американка победила Катержину Синякову всухую со счётом 2:0 (6:3 и 6:4). Александрова встретилась с другой россиянкой – Людмилой Самсоновой. Если первый сет получился тяжёлым, то второй был более простым. В нём Екатерина сделала всего один брейк. В итоге она победила со счётом 2:0 (6:4 и 6:3).

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Гауфф ведёт 1-0 в личных встречах с Александровой. Предыдущий матч она выиграла в трёх сетах на турнире в Дубае 2021 года.

Обе теннисистки выиграли свои встречи первого круга со счётом 2:0, хотя Александровой пришлось немного потрудиться в первом сете. Гауф ни разу не отдала свою подачу, но количество невынужденных ошибок у неё было выше.

Александрова выиграла турнир в Хертогенбосхе, продлив свою победную серию на траве до шести матчей. У неё есть импульс побед, который поможет чувствовать себя комфортно. Екатерина, обладающая хорошей подачей и стилем игры, весьма опасным на траве, окажется непростым испытанием для Гауфф.

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Американка, конечно же, умеет играть на травяном покрытии, но, если её форхенд будет постоянно давать осечки, шансов появится больше у теннисистки из России.

Однако Александрова также известна тем, что под давлением становится напряжённой, в то время как Гауфф лучше сохраняет самообладание. Но поскольку россиянка в данный момент находится на беспроигрышной серии, она, скорее всего, найдёт способ добиться победы любой ценой.

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Ставка: победа Александровой за 2.30.

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