Неудержимый Холанд! «Ман Сити» или «Севилья» — кто выиграет Суперкубок?

В коллекции 22-летнего норвежца уже есть Кубок Англии, АПЛ и ЛЧ. Вскоре ожидается пополнение.

16 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех красно-белых оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» (16.08.2023)

Изначально матч за Суперкубок должен был состояться в Казани, но у России отобрали право на проведение встречи в январе текущего года. 16 августа «Манчестер Сити» и «Севилья» померяются силами на стадионе «Караискакис» в Пирее (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Манчестер Сити» провёл выдающийся сезон. Многолетний труд Хосепа Гвардиолы окупился сполна. Его подопечные выиграли Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов. Осталась только одержать победу в матче за Суперкубок УЕФА. Удастся ли «Севилье» что-либо противопоставить вышедшему на фантастический уровень гранду АПЛ?

Футболисты «Ман Сити» зазвездились?

Помешать «горожанам» выиграть может, пожалуй, лишь собственный настрой. Радость от оглушительного успеха на некоторое время выбила их из привычного ритма. Некоторые футболисты, в частности Джек Грилиш, очень бурно отпраздновали требл. Их не смутило то, что впереди были важные матчи квалификации ЧЕ-2024.

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Болельщики раскритиковали Грилиша за поведение. Однако футболист признался, что не сожалеет об этом. Полузащитник подчеркнул, что «Манчестер Сити» добился уникального достижения и что он может себе позволить подобного рода отдых. Что ж, главное — не растерять кондиции и настрой.

В поведении лучшего бомбардира «горожан» Эрлинга Холанда уже заметны некоторые перемены. После поражения во встрече 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 с Шотландией (1:2) он проигнорировал болельщиков, желавших получить его автограф. За это побивший рекорд по количеству голов за сезон в АПЛ нападающий был освистан и раскритикован.

Впрочем, после этого Холанд помог национальной команде обыграть Кипр (3:1). Он оформил дубль. Да и в целом до матча с «Севильей» огромное количество времени. Хосеп Гвардиола наверняка хорошенько подготовит своих подопечных и пополнит свою коллекцию очередным трофеем.

Каковы шансы победителя Лиги Европы?

«Севилья» очень здорово прибавила под руководством Хосе Луиса Менделибара. Она не только выиграла Лигу Европы, но и показала отличные результаты в последних 12 турах чемпионата Испании. По итогу финишировала на 12-й строчке, что неплохо, учитывая отвратительно проведённую первую половину сезона.

Мендилибар продлил соглашение с красно-белыми, что является отличной новостью для болельщиков клуба. Вопрос в другом — удастся ли команде из Севильи сохранить состав? Некоторые ведущие игроки наверняка захотят пойти на повышение.

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Даже если у «нервионцев» и получится сохранить лидеров, уровень состава и качество игры всё равно будут намного лучше у «Манчестер Сити». Мендилибар поставил красно-белым очень красивый атакующий футбол. Тут и прессинг, и качественная позиционная игра, но во всём этом «горожане» в разы сильнее.

Не ждите чуда!

Встретятся команды разного класса. Сенсации не ждём. Шансы, что «горожанам» придётся играть по правилам севильцев, на наш взгляд, равны нулю. Вероятно, у подопечных Гвардиолы возникнут некоторые проблемы с вскрытием обороны соперника. Команды Мендилибара умеют защищаться.

Однако на результат встречи это, скорее всего, не повлияет. Конечно, до матча ещё многое может измениться, но «горожане» при любом раскладе будут выглядеть фаворитами.

Клуб из Манчестера могут покинуть некоторые футболисты. Туманным, например, выглядит будущее Илкая Гюндогана. Сообщается, что он может перейти в «Барселону». Впрочем, ему уже готовится замена в виде полузащитника «Челси» Матео Ковачича. Трансфер находится на завершающей стадии.

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Также немаловажно, что Холанд точно останется в составе «горожан» надолго. Его агент заявил, что норвежец останется в «Манчестер Сити». Вскоре он наверняка пополнит свою коллекцию ещё одним трофеем — Суперкубком.

На что можно поставить в матче «Манчестер Сити» — «Севилья»

Хосепом Гвардиолой можно восхищаться бесконечно. Конечно, у него изначально были ресурсы на построение такой команды, но то, чего испанцу удалось достичь — уже история. В нынешней форме «горожане» не знают себе равных. Хосе Луису Мендилибару стоит отдать должное.

В крайне сжатые сроки он вернул «Севилью» на высокий уровень и выиграл Лигу Европы. Однако по всем показателям его клуб уступает «Манчестер Сити». Навязать борьбу красно-белые, возможно, сумеют, но не более. Лучшей ставкой выглядит победа «Ман Сити» и тотал меньше 4.5 мяча.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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