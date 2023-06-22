Малком сохранит верность «Зениту»! «Ювентус» и «ПСЖ» оставят попытки

Летнее трансферное окно обещает массу сюрпризов. Уже хватает интересных переходов, и ещё очень много их впереди. РПЛ не исключение, в ней есть игроки, которыми интересуются ведущие европейские клубы. В первую очередь это Малком и Сперцян. Варианты развития событий для бразильца разберём подробнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мощный сезон в «Зените» — не единственный козырь Малкома

30 результативных действий за сезон в РПЛ – очень мощный результат, который однозначно привлекает внимание к Малкому. С 1995 года нашлось только восемь человек, достигших подобной отметки, а бразилец стал девятым. Но для потенциальных покупателей важно не только это.

У Малкома уже есть опыт выступлений в Европе. За его плечами два с половиной сезона в «Бордо» и один в «Барселоне». Пусть в Каталонии он и не заиграл как надо, но сама его покупка одним из главных европейских грандов – своеобразный знак качества. После такого опыта реалиями сильных чемпионатов Малкома уже не напугать.

Этим летом бразилец получил вызов в сборную и даже дебютировал в основном составе. В матче с Сенегалом, который «селесао» проиграли со счётом 2:4, представитель «Зенита» был одним из лучших на поле у своей команды. Отчасти этот вызов — ещё одно признание уровня Малкома и хороший бонус для петербуржцев в случае торгов за него.

«Ювентус» считается главным претендентом, но так ли это?

В последние недели чаще всего обсуждается интерес к Малкому со стороны «Ювентуса». Слухов и новостей очень много. Кто-то пишет, что туринцы уже готовят официальное предложение, а в то же время агент игрока Гильерме Миранда заявляет, что никаких переговоров с итальянцами не ведёт. Всё это может быть частью трансферной саги или же банальными слухами.

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Если призадуматься, то «Ювентус» далеко не лучший вариант продолжения карьеры для бразильца. Неясно, как впишется Малком в прагматичный футбол Аллегри. Зачем ему уезжать в клуб, который в будущем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов.

Да и финансовый вопрос тоже присутствует. Туринцы в этом плане сейчас далеко не самая благополучная команда Европы. Насколько они готовы потратиться, ведь «Зенит» вряд ли устроит сумма меньше € 40 млн. Да и с чего игроку уровня Малкома стоить дешевле?

«ПСЖ» затих

Не стоит забывать, что ещё зимой Малкомом интересовались те, у кого проблем с деньгами нет. В «ПСЖ» хотели предложить контракт бразильцу. Этим летом парижане перестраивают линию атаки и могут вернуться за ним. Проблема в том, что, даже имея деньги, они не хотели переплачивать.

Французы были больше настроены на аренду футболиста, чтобы присмотреться к нему. Возможно, они хотели задействовать правило, позволяющее приостановить контракт, но этот трюк не прошёл. Впрочем, в гонке за бразильцем списывать парижан со счетов точно не стоит.

Лето длинное, и возможны новые варианты

Пока всё только начинается, вполне вероятно, что со временем появятся ещё и другие желающие купить Малкома. Всего один переход может запустить целую цепочку. Возможно, кому-то резко понадобится качественный футболист атаки после продажи своего лидера. Но сейчас всё выглядит так, что у «Зенита» отличные шансы сохранить своего лидера ещё как минимум на сезон.

Ставка: Малком забьёт за «Зенит» в РПЛ в сезоне-2023/2024 за 1.20.

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