«Филадельфия Юнион» — «Интер Майами». Бекхэм в ожидании дебюта Месси!

25 июня состоится матч МЛС «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Интера» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 25 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» (25.06.2023)

В ожидании возвращения европейского клубного футбола обратим внимание на МЛС, в котором на 25 июня запланирован матч между «Филадельфией Юнион» и «Интер Майами». Встреча состоится на стадионе «Субару Парк» в Честере. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.

По итогам минувшего сезона «Филадельфия Юнион» выиграла серебряные медали как в чемпионате, так и в Кубке МЛС. Она была очень близка к тому, чтобы добыть золото, но в обоих случаях «Лос-Анджелес» оказался проворнее и удачливее.

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Текущий сезон команда из Филадельфии начала не лучшим образом, но затем она влилась в ритм первенства и набрала отменный ход. За последние 10 туров уступила только «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2), на выезде. Также сыграла вничью с «Чикаго Файр» (2:2) и «Ди-Си Юнайтед» (0:0).

За этот период времени «Филадельфия Юнион» пропустила только восемь мячей, в то время как сама забила 20. Семь из них записал на свой счёт молодой лидер команды Хулиан Карранса. 23-летний нападающий набрал отменную форму. Не исключено, что в ближайшем будущем им заинтересуется какой-нибудь топ-клуб.

Интересно, что до этого Карранса три года выступал за «Интер Майами», но не очень успешно. Клуб Дэвида Бекхэма был основан относительно недавно. Глобальных успехов пока не было. Чаще всего он заканчивал сезон в нижней части турнирной таблицы.

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Ныне «Интер Майами» занимает последнее место в Восточной конференции. За 17 туров он одержал только пять побед, причём четыре из них были добыты на домашнем стадионе. Во всех остальных матчах команда потерпела поражения. За этот период времени она забила только 16 мячей, а сама пропустила 24.

Совсем недавно «Интер Майами» пережил ряд перемен. Фил Невилл был отправлен в отставку. Его должность должен занять бывший главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино, но есть одно «но». Опытный специалист присоединится к клубу Дэвида Бекхэма только в начале июля.

Та же история со знаменитым новобранцем «Интер Майами» Лионелем Месси. Аргентинец сможет дебютировать за команду Бекхэма только 21 июля, в матче Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль». Поставить на то, что «Филадельфия Юнион» одержит победу в предстоящем матче и тотал больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 1.92.

В будущем, с Лионелем Месси в составе, «Интер Майами» наверняка станет сильнее. Совсем недавно заключили с ним контракты бывшие сокомандники знаменитого аргентинца — Жорди Альба и Серхио Бускетс. Однако и они, скорее всего, будут вынуждены ждать момента дебюта за американскую команду до середины июля.

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Пока же «Интер Майами» выглядит одним из главных аутсайдеров МЛС. По сути, у него нет наставника и очень плохо поставлен командный футбол. Клуб Бекхэма постоянно проигрывает и много пропускает, особенно на выезде.

Прогноз и ставки на МЛС «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 25 июня 2023 года

«Филадельфия Юнион» не первый год является одной из самых сильных команд МЛС. Она преуспевает во всех турнирах, радуя своих поклонников результативностью. В нынешнем тонусе «Интер Майами» вряд ли сумеет спастись от поражения. У него большие проблемы с выездами и в обороне. Да и в целом он пребывает в чёрной полосе. Выйти из неё могут помочь новый тренер, Месси и другие новобранцы, но это ещё не скоро.

Ставка: победа «Филадельфии Юнион» и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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