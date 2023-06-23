Грузия — Бельгия. Сазонов и Гагнидзе справятся без Хвичи

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Грузия — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.58. Успех грузин оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Грузия — Бельгия 24 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Грузия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Грузия — Бельгия (24.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. Много всего интересного на международной арене. Стартовал Евро-2023 U21. На 24 июня запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси сборная Грузии примет Бельгию.

В матче 1-го тура грузины сенсационно победила Португалию (2:0), которая стала серебряным призёром по итогам прошлого розыгрыша турнира. «Команда избранных» выиграла по владению мячом, но компактная игра «крестоносцев» в обороне не позволила им конвертировать это преимущество в забитые мячи.

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Одним из главных героев встречи стал защитник грузинской национальной команды Саба Сазонов. Выступающий за московское «Динамо» 21-летний футболист совершил 45 касаний мяча, забил один гол, а также совершил пять выносов, три перехвата и один отбор.

Любопытно, что «крестоносцы» обыграли португальцев не самым оптимальным составом. Во-первых, на турнир не поехал ставший одним из лидеров «Наполи» Хвича Кварацхелия. Во-вторых, исполняющий обязанности главного тренера молодёжной сборной Грузии Рамаз Сванадзе решил поберечь силы ведущих игроков.

Сванадзе лишь на 67-й минуте выпустил бывшего вингера тульского «Арсенала», «Ротора» и «Рубина» Зурико Давиташвили. А полузащитника московского «Динамо» Луку Гагнидзе и голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили он решил оставить в запасе. Дело в том, что эти футболисты накануне выступали за основную сборную в квалификации ЧЕ-2024.

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В предстоящем матче Сванадзе наверняка выделит ведущим спортсменам больше игрового времени. Сможет ли Бельгии до 21 года обыграть таких «крестоносцев»? Стоит отметить, что основная сборная Грузии уже не первый год совершает сенсации и является одним из самых неудобных соперников. Молодёжь не отстаёт.

А вот в Бельгии за последние несколько лет уровень развития футбола заметно снизился. Её «золотое» поколение постарело, а молодёжь не столь талантлива. В составе «красных дьяволов» до 21 года есть лишь один игрок, который на клубном уровне выступает за топовый европейский клуб — Шарль Де Кетеларе.

И то, минувший сезон нельзя назвать удачно сложившимся для 22-летнего полузащитника. Он провёл 40 неполных матчей в составе «Милана», в которых отметился только одной результативной передачей. За основную национальную команду Де Кетеларе проявил себя не лучше.

Хавбек принял участие в пяти официальных встречах, в которых не отметился полезными действиями. Также в матче 1-го тура квалификации Евро-2023 U21 его стараний не хватило для того, чтобы «красные дьяволы» обыграли Нидерланды. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Местами бельгийцы смотрелись лучше голландцев. Они опаснее атаковали и нанесли больше ударов в створ. Подвела реализация. Кстати, у грузин в этом плане дела обстоят гораздо лучше, чем у «красных дьяволов». Первые же два удара в створ во встрече с Португалией привели к двум забитым мячам.

Успех во встрече с одним из главных претендентов на чемпионство наверняка воодушевит молодёжную сборную Грузии. Думается, в предстоящем матче она как минимум не проиграет. Поставить на такой результат можно с коэффициентом 2.38 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся пользователям букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Солидное преимущество «крестоносцам» даёт то, что встреча состоится в Тбилиси. Поддержка родных болельщиков наверняка зарядит футболистов дополнительным импульсом энергии и придаст ещё больше уверенности в собственных силах. Сейчас грузины возглавляют турнирную таблицу группы. Шансы на выход в плей-офф у них есть, и неплохие.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Грузия — Бельгия 24 июня 2023 года

Сборная Грузии очень здорово выступила в матче 1-го тура. Если она сыграет также в предстоящей встрече, то вполне вероятно одержит ещё одну победу. Теперь, когда ведущие игроки отдохнули, «крестоносцы» станут ещё сильнее и опаснее. Эмоциональная составляющая у них на высоте. У Бельгии сильнее состав, но это ни о чём не говорит. У неё есть проблемы с реализацией. Плюс лидеры «красных дьяволов» пребывают не в лучшем тонусе. Не исключено, что они наступят на те же грабли, что и Португалия. Ставки на то, что Грузия не проиграет, принимаются за 2.38 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Грузия не проиграет за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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