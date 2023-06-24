Экспресс на футбол с коэффициентом 10.7: Мамардашвили ведёт Грузию к победам

24 июня пройдут очередные матчи Евро-2023 U21, а ещё продолжается чемпионат Беларуси. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Евро-2023 Грузия — Бельгия

Сборная Грузии U21 стала автором первой сенсации на чемпионате, победив в напряжённом матче сверстников из Португалии со счётом 2:0. При сумасшедшей поддержке болельщиков грузины выдержали давление соперника и хладнокровно реализовали свои моменты. Отметим, что они обошлись даже без самого Хвичи Кварацхелии. Лидер «Наполи» сослался на усталость после трудного сезона и отказался от участия в Евро-2023.

Сборная Бельгии U21 также приятно удивила болельщиков, сыграв в 1-м туре вничью (0:0) с одним из фаворитов турнира — Нидерландами U21. Футболисты не испугались фаворита и действовали с позиции силы. Отметим уверенную игру голкипера бельгийцев Мартена Вандевордта.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В составе Грузии U21 весьма вероятно появление в воротах голкипера испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Он пропускал 1-й тур по решению тренерского штаба.

У будущих соперников в первом матче просматривалась установка действовать строже в обороне. Сборной Грузии U21 и вовсе нет смысла раскрываться и идти в атаку, поскольку её вполне устроит ничейный исход. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

Прогноз на матч Евро-2023 Испания — Хорватия

Сборная Испании U21 довольно легко набрала три очка в 1-м туре, обыграв сверстников из Румынии со счётом 3:0. «Фурия Роха» открыла счёт на 55-й минуте после точного удара полузащитника Алекса Баэна. Вскоре защитник Хуан Миранда удвоил преимущество. Под занавес встречи Серхио Гомес установил окончательный итог — 3:0.

Сборная Хорватии U21 в 1-м туре не сумела обыграть украинцев (0:2). Футболисты слишком волновались и допускали много брака при простых передачах. Тем не менее это команда с высоким потенциалом, в которой собрались талантливые игроки.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Лука Модрич и его партнёры по сборной Хорватии продемонстрировали пример молодёжи, как можно нейтрализовать сильные стороны Испании. У хорватов есть возможность за счёт постоянного движения сдержать соперника и как минимум удержать ничью. В физике они превосходят испанцев. Рекомендуем изучить ставку на победу Хорватии U21 с форой (+1) за 1.65.

Прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Неман»

«Слуцк» по итогам 12 туров располагается в первой половине турнирной таблицы Высшей лиги. Это достаточно частое состояние для этого клуба, который первую половину сезона проводит куда лучше, чем вторую. Запала пока хватает – «Слуцк» выиграл два матча подряд, один из которых у БАТЭ. Лишь в одной из 10 последних игр случчане не смогли забить ни одного мяча, хотя на этом отрезке доводилось играть практически со всеми лидерами турнира.

«Неман» проводит один из лучших сезонов в своей истории. Последний раз команда из Гродно проигрывала в основное время матчей 2 апреля. В 13 следующих играх во всех турнирах было добыто девять побед при четырёх ничьих. За последние пять матчей «Неман» пропустил всего один мяч.

Игры между «Слуцком» и «Неманом» традиционно выходят весьма упорными. За последние восемь очных встреч лишь дважды было забито более одного гола. Поставить на тотал меньше 1.5 мяча можно за 3.05.

Экспресс на матчи 24 июня

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче Грузия — Бельгия за 2.13.

Ставка 2: победа Хорватии над Испанией с форой (+1) за 1.65.

Ставка 3: ТМ 1.5 в матче «Слуцк» — «Неман» за 3.05.

Общий коэффициент: 2.13 Х 1.65 Х 3.05 = 10.7.

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