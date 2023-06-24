Экспресс на UFC on ABC 5 с коэффициентом 11.16: Илия Топурия напомнит о себе

В ночь на 25 июня во Флориде пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. Главный бой вечера проведут Джош Эмметт и Илия Топурия в полулёгком весе. У грузино-испанского спортсмена есть возможность пробиться в пятёрку лучших своей весовой категории. В соглавном событии в октагон выйдут Аманда Рибас и Мэйси Барбер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на бой Джош Эмметт — Илия Топурия

В свои 38 лет Джош Эмметт продолжает бросать вызов соперникам и остаётся одним из самых опасных бойцов в этом дивизионе, несмотря на появление новых талантливых и молодых спортсменов. Американец использует первый раунд, чтобы прочувствовать соперника и узнать его слабые стороны. После этого Эмметт наносит мощные удары и может легко отправить любого в нокаут. Он также является классным грэпплером.

Илия Топурия может стать следующим претендентом на титул в полусреднем весе. Он отлично использует партер и хорошо дерётся в стойке, как и его соперник. Топурия способен нанести нокаут одним мощным ударом, если поединок будет проходить в стойке. Илия на 12 лет моложе Эмметта. Грузино-испанский спортсмен остаётся непобеждённым с рекордом 13-0.

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Несмотря на то что Эмметт опытнее, ему будет трудно затащить Топурию в партер. В размене ударами Илия будет более быстрым и должен победить, если ему удастся хорошо защищаться. Мы считаем, что испано-грузинский боец победит нокаутом – коэффициент 2.57.

Прогноз на бой Аманда Рибас — Мэйси Барбер

Аманда Рибас — очень хорошо подготовленный боец, и в клетке она всегда дерётся с отличным настроем. Бразильянка постоянно прессингует в боксе и не обращает внимания на удары соперниц. Она отлично справляется со своей работой, поддерживая высокую ударную мощность и добавляя ноги. Рибас также очень ловко действует в партере, ведь две свои победы в UFC она одержала сабмишенами.

Мэйси продолжает совершенствовать свою ударную технику. После того как Барбер проиграла два поединка подряд, она провела большую работу и вернулась ещё сильнее. Она смогла одержать четыре победы кряду судейским решением в своих следующих боях. Она наносит солидное количество сильных ударов в минуту – в среднем 4,2 – и хорошо защищается.

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Аманда Рибас выиграет бой, если сможет поймать Мэйси Барбер на входе джебами и прямыми ударами. Бразильянка отлично чувствует соперниц на дистанции, поэтому должна с лёгкостью парировать удары американки. Если ей удастся прижать её к клетке, то получится нанести целый град ударов, а при необходимости провести тейкдауны. Рибас должна терпеливо работать в стойке. Ставим на победу Аманды по очкам.

Прогноз на бой Дэвид Онама — Габриэль Сантос

Онама — 29-летний боец с рекордом из 10 побед и двух поражений. Дэвид считается опасным ударником, ведь на его счету шесть нокаутов. Он также одержал четыре победы сабмишенами, что говорит о его хорошей подготовке и умении завершать поединки различными способами. Удары Онамы — его самая сильная сторона. У него отличная работа на ногах, и он всегда стремится нанести сильный удар. Дэвид отличается хорошим джебом, а также может наносить резкие хуки и апперкоты. Однако самая большая слабость Онамы — это его защита от тейкдаунов.

Сантос — 28-летний спортсмен с 10 победами и одним поражением. Габриэль искусен везде, так как он одержал четыре победы сабмишеном и три нокаутом. Он хорошо работает, когда смешивает мощные удары и тейкдауны, как в последнем поединке с Лероном Мёрфи. Грэпплинг — самая сильная сторона бразильца. Он имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и обладает отличными приёмами захвата и контроля в партере.

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Если Онама сможет удержать бой в стойке, у него будут хорошие шансы на победу. Его удары превосходны, и он способен завершить бой одним хорошим попаданием. Однако, если Сантос сможет перевести поединок в партер, у него будет преимущество. У Дэвида не очень хорошая защита от тейкдаунов, а Габриэль — опытный грэпплер. Этот бой вряд ли продлится долго. Берём тотал меньше 2.5 раунда за 2.02.

Экспресс на UFC 25 июня 2023 года

Ставка 1: победа Топурии над Эмметтом нокаутом за 2.57.

Ставка 2: победа Рибас над Барбер по очкам за 2.15.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 раунда в бою Онама – Сантос за 2.02.

Общий коэффициент: 2.57 Х 2.15 Х 2.02 = 11.16.

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