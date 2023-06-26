«Атлетико Паранаэнсе» — «Альянса Лима». Витор Роке одной ногой в «Барселоне»

По слухам, контракт уже почти заключён. Такие новости не оставят равнодушным футболиста.

28 июня состоится матч 6-го тура Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Альянса Лима». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 1.33. Успех перуанцев оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Альянса Лима» 28 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Альянса Лима» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Альянса Лима» (28.06.2023)

28 июня запланировано восемь встреч 6-го тура Кубка Либертадорес. Отдельное внимание уделим игре между бразильским «Атлетико Паранаэнсе» и перуанским «Альянса Лима», которая пройдёт на стадионе «Арена Байшада». Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

«Ураганы» в Кубке Либертадорес выглядят превосходно, ведь они потерпели лишь одно поражение — от «Атлетико Минейро» (1:2). Плюс была одна ничья с клубом «Альянса Лима» (0:0). Однако это не помешало клубу лидировать в группе G с 10 очками.

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В Серии А «ураганы» занимают седьмую строчку, набрав 19 очков за 12 встреч. Команда забила 16 мячей, пропустив 15 — не лучшая разница. Витор Роке является лучшим бомбардиром «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии — шесть голов и два паса.

Команда из Перу в Кубке Либертадорес выступает не лучшим образом, одержав лишь одну победу — над «Либертадом» (2:1). Также была ничья с «ураганами». Далее клуб проиграл три матча кряду с общей разницей забитых и пропущенных 1:5. Статистика очень плохая.

В копилке «жеребят» четыре очка. До третьего места не хватает лишь двух очков — значит, есть шанс на выход в 1/16 плей-офф. Однако вряд ли «Альянса Лима» сможет победить такого сильного соперника, как «ураганы». Даже ничья клуб не устроит, а это максимум, на что может рассчитывать команда из Перу.

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«Атлетико Паранаэнсе» в том году дошёл до финала Кубка Либертадорес, но проиграл «Фламенго» (0:1). Так что уровень говорит сам за себя. Появилась информация, что футболист «ураганов» Витор Роке заключил контракт с «Барселоной» на сумму в € 1 млрд отступных. Сумма трансфера составила € 35 млн + € 10 млн, но выплачивать можно в течение трёх лет. Однако присоединиться к каталонцам он пока не сможет.

Возможно, это повлияло на его хорошее настроение в последней встрече с «Коринтиансом», в которой он забил победный гол. Фаворит в этой паре понятен. Проверим ставку на победу «Атлетико Паранаэнсе» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97. Пока хозяева не забивали больше двух мячей, и гости имеют проблемы с нападением.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Альянса Лима» 28 июня 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе» в том году дошёл до финала и показывает отличные результаты. «Альянса Лима» играет слабо, и это стабильность команды. Преимущество на стороне хозяев, но с результативностью проблемы, и больше трёх мячей суммарно в матче ждать не стоит. Сделаем ставку на победу «ураганов» и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Атлетико Паранаэнсе» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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