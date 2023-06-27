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Италия — Норвегия, прогноз на матч Евро-2023 U21 28 июня 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Италия — Норвегия. Скандинавы смирились с вылетом
Михаил Коробов
Италия — Норвегия: прогноз на матч Евро-2023 U21
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«Свёрла» могут проиграть все матчи группового этапа.

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Италия — Норвегия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.70. Успех норвежцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Италия — Норвегия 28 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Италия — Норвегия (28.06.2023)

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Италия U21
Не начался
Норвегия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 28 июня запланированы четыре матча 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Клуж-Арена» встретятся Италия и Норвегия.

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Сборная Италии во встрече 1-го тура обидно уступила Франции (1:2). Она нанесла больше ударов, в том числе в створ, и создала больше опасных атак. Голкиперу «трёхцветных» Люка Шевалье пять раз пришлось вступать в игру. Если бы не его сейвы, результат встречи, возможно, был бы иным.

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Также стоит упомянуть о нескольких спорных решениях, принятых не в пользу «лазурной команды». У арбитра были поводы назначить 11-метровый удар в ворота французов. Было и падение итальянского футболиста в штрафной соперника, и попадание мяча в руку защитника «трёхцветных».

Но ключевой эпизод произошёл в концовке. После удара полузащитника сборной Италии Рауля Беллановы мяч попал в штангу и, как кажется, полностью пересёк линию ворот французской команды. Арбитр гол не зафиксировал. Если бы на турнире была система видеофиксации, то мяч, скорее всего, был бы засчитан.

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Как бы там ни было, досадное поражение не выбило итальянцев из колеи. Во встрече 2-го тура они обыграли Швейцарию (3:2). Примечательно, что на второй тайм «лазурная команда» выходила с солидным преимуществом в счёте — 3:0. Всего за семь минут она умудрилась практически его растерять.

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Паоло Николато наверняка проведёт работу над ошибками и не допустит подобного в предстоящем матче. Думается, он даст своим подопечным установку держать концентрацию на протяжении всех 90 минут. В конце концов, от этого зависит, выйдет Италия в 1/4 финала или покинет турнир. Она располагается на втором месте в группе.

Норвегия замыкает турнирнирную таблицу. Во встрече 1-го тура она была близка к тому, чтобы обыграть Швейцарию (1:2). «Свёрла» начали очень уверенно. Они открыли счёт уже на 19-й минуте, но развить преимущество и довести дело до победы им не удалось.

Швейцарцы быстро отыгрались, а затем в начале второго тайма ещё и вышли вперёд. Лейф Смеруд приложил все усилия для того, чтобы сравнять счёт. Его подопечные активно шли в атаку и часто били по воротам, но всё безрезультатно. Вскрыть оборону «красных крестоносцев» во второй раз им так и не удалось.

В игре 2-го тура с Францией «свёрла» выступили на порядок хуже. За весь матч они нанесли только семь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ. «Трёхцветные» смотрелись предпочтительнее. Они чаще создавали опасные моменты и вполне могли выиграть с более крупным счётом.

Главным героем встречи можно смело назвать голкипера Норвегии Кристоффера Клессона. Он совершил целых семь сейвов. Также вратарь в компенсированное ко второму тайму время пришёл в штрафную соперника и попытался забить. Спасти свою сборную от поражения ему всё-таки не удалось.

Скорее всего, предстоящий матч будет складываться похожим образом. Вероятно, закончится он также поражением норвежцев. В это раз «свёрла» наверняка будут стараться больше атаковать, ведь для сохранения шансов на выход в плей-офф им нужна только победа. Но этим вполне может воспользоваться «лазурная команда» и наказать на контратаках.

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Поставить на успех итальянцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. У молодёжной норвежской сборной есть ряд перспективных футболистов. В их числе талантливый нападающий «Манчестер Сити» Оскар Бобб. Его даже сравнивают с Лионелем Месси. Однако стараний форварда и его сокомандников оказалось недостаточно для того, чтобы хотя бы навязать борьбу Франции.

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Итальянская молодёжная сборная мало в чём уступает французской. Уровень её первенства выше норвежского. Состав, как ни крути, лучше у «лазурной команды». «Свёрла» не выглядят тем соперником, который способен оставить её без плей-офф Евро-2023 U21.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Италия — Норвегия 28 июня 2023 года

Сборная Италии продемонстрировала очень классный футбол во встречах с Францией и Швейцарией. Она на деле показала, что является одним из претендентов на медали. Норвежцам вряд ли удастся её остановить. «Свёрла» закономерно уступили и швейцарцам, и французам. Ждать от них сенсации не приходится. У «лазурной команды» мощнее состав, да и по всем остальным показателям она выглядит фаворитом.

Ставка: победа Италии за коэффициент 1.70.

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