Италия — Норвегия. Скандинавы смирились с вылетом

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Италия — Норвегия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.70. Успех норвежцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Италия — Норвегия 28 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Италия — Норвегия (28.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Набирает обороты Евро-2023 U21. На 28 июня запланированы четыре матча 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Клуж-Арена» встретятся Италия и Норвегия.

Сборная Италии во встрече 1-го тура обидно уступила Франции (1:2). Она нанесла больше ударов, в том числе в створ, и создала больше опасных атак. Голкиперу «трёхцветных» Люка Шевалье пять раз пришлось вступать в игру. Если бы не его сейвы, результат встречи, возможно, был бы иным.

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Также стоит упомянуть о нескольких спорных решениях, принятых не в пользу «лазурной команды». У арбитра были поводы назначить 11-метровый удар в ворота французов. Было и падение итальянского футболиста в штрафной соперника, и попадание мяча в руку защитника «трёхцветных».

Но ключевой эпизод произошёл в концовке. После удара полузащитника сборной Италии Рауля Беллановы мяч попал в штангу и, как кажется, полностью пересёк линию ворот французской команды. Арбитр гол не зафиксировал. Если бы на турнире была система видеофиксации, то мяч, скорее всего, был бы засчитан.

Как бы там ни было, досадное поражение не выбило итальянцев из колеи. Во встрече 2-го тура они обыграли Швейцарию (3:2). Примечательно, что на второй тайм «лазурная команда» выходила с солидным преимуществом в счёте — 3:0. Всего за семь минут она умудрилась практически его растерять.

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Паоло Николато наверняка проведёт работу над ошибками и не допустит подобного в предстоящем матче. Думается, он даст своим подопечным установку держать концентрацию на протяжении всех 90 минут. В конце концов, от этого зависит, выйдет Италия в 1/4 финала или покинет турнир. Она располагается на втором месте в группе.

Норвегия замыкает турнирнирную таблицу. Во встрече 1-го тура она была близка к тому, чтобы обыграть Швейцарию (1:2). «Свёрла» начали очень уверенно. Они открыли счёт уже на 19-й минуте, но развить преимущество и довести дело до победы им не удалось.

Швейцарцы быстро отыгрались, а затем в начале второго тайма ещё и вышли вперёд. Лейф Смеруд приложил все усилия для того, чтобы сравнять счёт. Его подопечные активно шли в атаку и часто били по воротам, но всё безрезультатно. Вскрыть оборону «красных крестоносцев» во второй раз им так и не удалось.

В игре 2-го тура с Францией «свёрла» выступили на порядок хуже. За весь матч они нанесли только семь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ. «Трёхцветные» смотрелись предпочтительнее. Они чаще создавали опасные моменты и вполне могли выиграть с более крупным счётом.

Главным героем встречи можно смело назвать голкипера Норвегии Кристоффера Клессона. Он совершил целых семь сейвов. Также вратарь в компенсированное ко второму тайму время пришёл в штрафную соперника и попытался забить. Спасти свою сборную от поражения ему всё-таки не удалось.

Скорее всего, предстоящий матч будет складываться похожим образом. Вероятно, закончится он также поражением норвежцев. В это раз «свёрла» наверняка будут стараться больше атаковать, ведь для сохранения шансов на выход в плей-офф им нужна только победа. Но этим вполне может воспользоваться «лазурная команда» и наказать на контратаках.

Поставить на успех итальянцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. У молодёжной норвежской сборной есть ряд перспективных футболистов. В их числе талантливый нападающий «Манчестер Сити» Оскар Бобб. Его даже сравнивают с Лионелем Месси. Однако стараний форварда и его сокомандников оказалось недостаточно для того, чтобы хотя бы навязать борьбу Франции.

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Итальянская молодёжная сборная мало в чём уступает французской. Уровень её первенства выше норвежского. Состав, как ни крути, лучше у «лазурной команды». «Свёрла» не выглядят тем соперником, который способен оставить её без плей-офф Евро-2023 U21.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Италия — Норвегия 28 июня 2023 года

Сборная Италии продемонстрировала очень классный футбол во встречах с Францией и Швейцарией. Она на деле показала, что является одним из претендентов на медали. Норвежцам вряд ли удастся её остановить. «Свёрла» закономерно уступили и швейцарцам, и французам. Ждать от них сенсации не приходится. У «лазурной команды» мощнее состав, да и по всем остальным показателям она выглядит фаворитом.

Ставка: победа Италии за коэффициент 1.70.

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