Голкипер — это больше, чем половина команды. Он один может принести вам успех.

Кураж вратаря — путь к победе! Как ставить на сейвы в футболе

Хороший вратарь — огромное подспорье для любой футбольной команды. С ростом популярности ставок на спорт букмекеры всё больше расширяют линию на футбол. Теперь можно поставить и на вратарские сейвы. Но как ставить, чтобы выигрывать? Давайте разбираться.

Что такое сейв

В русском языке слово сейв появилось от английского «save», что означает спасти или сохранить. Таким образом, если перевести это на язык спорта, сейв — ситуация, когда вратарю удалось спасти свои ворота, оставить их в неприкосновенности, отразив удар.

Если перевести это слово на математические рельсы, то сейв — это разница между ударами в створ ворот и пропущенными голами.

Сейвы могут делать как голкиперы, так и полевые игроки. Конечно, в подавляющем большинстве случаев сейвы на счету вратарей. Здесь всё понятно: мяч летел в створ, вратарь поймал его или отбил — это и есть сейв.

А вот с сейвами полевых игроков есть свои тонкости. Важно понять разницу: если защитник просто принимает удар на себя, это не сейв, это заблокированный удар. А вот если он выносит мяч с ленточки ворот, то это как раз сейв.

Впрочем, у разных букмекеров разные понимания сейва. Поэтому прежде чем делать ставки на сейвы, почитайте правила букмекера или задайте вопрос в службе поддержки. Некоторые конторы засчитывают сейвы только вратарям.

Виды ставок на сейвы

В общем-то, здесь всё аналогично исходам или ставкам на угловые или ауты. Поставить можно на то, вратарь какой команды совершит больше сейвов, на общее количество спасений или число сейвов одного из стражей ворот. Популярны и ставки с форой. Чем крупнее матч, тем больше вариантов предложит букмекер.

Но помните: ставки на сейвы — не самый популярный рынок ставок, зачастую маржа букмекера здесь выше, чем на классических рынках. Поэтому тщательно просчитывайте риски, чтобы не оказаться на дистанции в минусе.

На что обращать внимание при анализе

Во-первых, нужно смотреть на классические вещи, вроде формы команды, травм, дисквалификаций и мотивации. Но есть ряд вещей, которые стоит рассмотреть отдельно.

Стиль игры команды. Больше подойдут команды, которые и сами играют, и сопернику играть дают. Если команда застёгнута на все пуговицы, а игроки бросаются под каждый удар, сейвов можно и не дождаться. Впрочем, ставок на тотал меньше никто не отменял.

Уровень вратаря. Чем сильнее вратарь, тем лучше. Если команда-середняк играет в атакующий футбол и у неё классный кипер, это однозначно наш вариант для ставки.

Статистика ударов в створ ворот. Если команда бьёт по воротам два-три раза за матч и при этом не всегда в створ, вряд ли на ней удастся заработать. А вот если нападающие попадают в створ часто, стоит рассмотреть ставку на такой матч.

Как ставят на сейвы вратарей

Игроки выделяют ряд стратегий на сейвы. Но универсальных среди них нет.

Фаворит против аутсайдера. Ставят на сейвы вратаря команды-андердога. Логика в этом есть, но, во-первых, фаворит может быстро забить два-три гола и потерять мотивацию, держа мяч у себя и не угрожая воротам. Во-вторых, важно, чтобы вратарь аутсайдера чувствовал себя уверенно.

Равная форма середняков. Резонно ставить на тотал меньше в матчах команд, где будет много борьбы и мало футбола. Середняки и аутсайдеры, которые имеют игроков не самого высокого класса, вполне подойдут. Подводный камень здесь — быстрый гол. Он может «раскрыть» игру. А навал в концовке может привести к паре «незапланированных» сейвов.

Двухматчевые противостояния. Если одна команда уступила в первом матче и ей нужно идти вперёд и рисковать, можно рассмотреть такую игру для ставки на сейвы. Но помните, если команда добьётся своей цели, дальше футбол может быть крайне осторожным и закрытым.

Как видите, ставки на сейвы вратарей в футболе вполне имеют место быть в арсенале любого игрока. Но, чтобы побеждать на дистанции, нужно грамотно анализировать линию. Удачных ставок!