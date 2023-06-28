Мирра Андреева — Хлоэ Паке. 16-летняя россиянка заслуживает Уимблдон

28 июня Мирра Андреева и Хлоэ Паке сыграют во втором круге квалификации Уимблдона. Начало – не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение российской теннисистке: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех француженки оценивается в 6.21.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Мирра Андреева — Хлоэ Паке 28 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Мирра Андреева — Хлоэ Паке не будет упорным: тотал больше 19.5 гейма идёт за 2.00, а тотал меньше 19.5 гейма – за 1.80. Поставить на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:1, можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Мирра Андреева — Хлоэ Паке (28.06.2023)

В среду, 28 июня, Мирра Андреева и Хлоэ Паке сыграют во втором круге квалификации Уимблдона. Начало матча — не ранее 16:00 мск.

Мирра Андреева — настоящий вундеркинд. Российская спортсменка, которой недавно исполнилось 16 лет, стремительно продвигается вверх в рейтинге WTA благодаря успешным выступлениям в мировом туре ITF и впечатляющим результатам в серии WTA.

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В текущем сезоне она приняла участие только в двух турнирах серии ITF и на обоих поднялась на призовой подиум — W60 в Кьяссо и Беллинцоне. Также она дошла до четвёртого круга Mutua Madrid Open.

Благодаря последнему успеху Андреева вписала своё имя в историю женского тенниса, став самой молодой спортсменкой, дошедшей до 1/8 финала турнира WTA-1000. На пути к четвёртому кругу «Мастерса» в Мадриде она обыграла двух соперниц из топ-20 рейтинга WTA — Беатрис Хаддад-Майю (7:6; 6:3) и Магду Линетт (6:3; 6:3).

Молва об успехах идёт впереди Андреевой. К старту травяного ТБШ Мирра подошла после поражения в третьем круге «Ролан Гаррос» от шестой ракетки WTA и прошлогодней финалистки турнира Кори Гауфф со счётом 1:2 (7:6; 1:6; 1:6).

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Андреева обладает высоким игровым интеллектом. За счёт скорости она эффективно ловит соперниц на ошибках, часто используя излюбленный приём – бэкхенд по линии. В квалификации Уимблдона ей не мешает отсутствие игровой практики на травяных кортах. Она стартовала с уверенной победы над Росой Висенс Мас (6:3; 6:1).

Российская теннисистка Мирра Андреева дала комментарий по поводу первых выступлений на траве, отметив, что адаптация к новому типу покрытия протекает непросто. Андреева рассказала, что ей сложно привыкнуть к механике отскоков мяча и более медленному игровому ритму.

Хлоэ Паке по ходу текущего сезона демонстрирует неоднозначные результаты. Французская теннисистка выиграла лишь в половине из 38 матчей, большинство из которых пришлось на турниры серии ITF. Стоит отметить, что её лучшими результатами стали полуфиналы W40 Tallinn, W40 Astana и W100 Trnava.

Благодаря феноменальной игре на последних турнирах о Мирре Андреевой заговорили как о самой перспективной теннисистке в мировом туре WTA. В текущем сезоне россиянка выиграла в 22 из 25 матчей, продемонстрировав содержательную игру на топовых турнирах WTA во встречах с сильнейшими соперницами. С Хлоэ Паке у неё не должно возникнуть проблем. Берём победу с форой (-5.5).

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Мирра Андреева — Хлоэ Паке 28 июня 2023 года

Мирра Андреева громко заявила о себе в текущем сезоне. 16-летняя россиянка выиграла оба турнира серии ITF и продемонстрировала хорошие результаты на Mutua Madrid Open и «Ролан Гаррос». Она проводит дебютные игры на траве, но с учётом её уверенного старта в предстоящей встрече стоит ожидать столь же лёгкой победы, как над испанкой Росой Висенс Мас.

Ставка: победа Мирры Андреевой с форой (-5.5) гейма за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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Мирра Андреева стартовала с победы в квалификации Уимблдона.

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