«Зенит» и ЦСКА готовы к Суперкубку России! Ждать недолго

Летняя пауза в российском футболе продлится недолго. Уже совсем скоро нас ждёт новый сезон, который по традиции открывается матчем за Суперкубок. В борьбу за престижный трофей вступят чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга и действующий обладатель Кубка страны – московский ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дата матча «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России

Контуры наступающего футбольного сезона были очерчены на общем собрании Российской Премьер-лиги ещё в начале апреля. Согласно принятым там решениям, старт чемпионата России назначен на 21 июля, а матч за Суперкубок состоится неделей ранее – 15 июля. Время начала встречи – 17:00 мск.

Где пройдёт матч за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА

На состоявшемся в начале июня исполкоме РФС было принято решение, что игру «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Столица Татарстана выиграла это право у ряда других городов, которые подавали заявки на проведение этого матча.

Потребуется ли Fan ID для посещения Суперкубка России

Согласно сообщению министра спорта Татарстана Владимира Леонова, на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА не будет действовать система Fan ID. По оценкам клубов на матч приедут по 12 тысяч болельщиков «Зенита» и ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России

Букмекеры считают фаворитом команду из Санкт-Петербурга. Поставить на то, что трофей выиграет «Зенит», можно с коэффициентом 1.33. На ЦСКА можно поставить за 3.50. Победа петербургской команды в основное время идёт с коэффициентом 1.80. Аналогичная ставка на армейцев принимается за 4.80. На то, что в матче будет дополнительное время, установлен коэффициент 3.70.

По мнению аналитиков матч выйдет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча дают коэффициент 2.08, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – 1.80. Гол «Зенита» оценивается коэффициентом 1.15, а на гол ЦСКА принимают ставки за 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Как «Зенит» и ЦСКА выступили в прошлом сезоне?

«Зенит» в 10-й раз стал чемпионом страны, причём этот титул для команды Сергея Семака пятый подряд. Команда из Санкт-Петербурга стала недосягаемой для конкурентов за четыре тура до конца после победы над «Спартаком». В Кубке России «Зенит» занял третье место в своём квартете на групповом этапе и опустился в нижнюю сетку плей-офф, откуда вылетел на стадии четвертьфинала.

ЦСКА в упорной борьбе занял второе место в чемпионате России, опередив на четыре очка «Спартак», но отставание от «Зенита» вышло внушительным – 12 очков. В Кубке России армейцы заняли второе место в группе, уступив одно очко «Уралу», но вышли в верхнюю сетку плей-офф. Путь к суперфиналу вышел тернистым, но успешным. В решающем матче ЦСКА победил в серии пенальти «Краснодар».

Как «Зенит» играл с ЦСКА раньше?

За последние пять сезонов РПЛ «Зенит» и ЦСКА 10 раз встречались на футбольных полях Санкт-Петербурга и Москвы. На счету сине-бело-голубых семь побед, однажды была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне чемпионата России команды обменялись домашними победами. Подопечные Семака выиграли со счётом 2:1, а армейцы — 1:0.

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«Зенит» и ЦСКА уже в четвёртый раз разыграют Суперкубок. В 2011 и 2016 годах сильнее была команда из Санкт-Петербурга. Оба матча закончились со счётом 1:0. В 2013 году победа осталась за москвичами — 3:0

Идёт подготовка к новому сезону

«Зенит» готовится к сезону в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые организовывают товарищеский турнир с участием зарубежных команд. Ожидается приезд турецкого «Фенербахче», сербской «Црвены Звезды» и азербайджанского «Нефтчи».

ЦСКА проводит сбор в Москве, в рамках которого уже анонсирован матч 4 июля с нижнекамским «Нефтехимиком» из Первой лиги. Кроме того, планируются две товарищеские встречи с «Динамо», которые состоятся за неделю до розыгрыша Суперкубка. Первая игра пройдёт 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная — на «ВТБ Арене». Скорее всего, эти матчи будут сыграны за два дня.

Как Суперкубки России проходили ранее

История Суперкубков России берёт своё начало с 2003 года. В 15 из 20 сыгранных с тех пор финалов обладателем трофея становилась команда, выигравшая ранее чемпионат страны. На счету обладателей Кубка всего четыре удачные попытки.

«Зенит» становился обладателем Суперкубка семь раз. Трижды сине-бело-голубые проигрывали матч за титул. На счету ЦСКА также семь побед, но армейцы четыре раза уступали в финале.

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В случае победы в ближайшей встрече тренер «Зенита» Сергей Семак побьёт рекорд Юрия Сёмина по количеству выигранных матчей за Суперкубок. В то же время в шаге от рекорда находится и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который выигрывал Суперкубок семь раз и делит этот рекорд с бывшим партнёром по команде Сергеем Инашевичем.

Таким образом, нас ждёт интригующий матч двух титулованных команд, победитель которого станет единоличным лидером по количеству выигранных Суперкубков. Можно не сомневаться, что будет интересно.

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